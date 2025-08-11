Какие электромобили выбирали украинцы в июле: топ-5 моделей

Электромобиль / © Pixabay

В июле украинский автопарк пополнили более 7 тысяч электромобилей на аккумуляторных источниках питания. Это на 47% больше, чем в тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром в Telegram.

Большинство из них — легковые авто. За месяц украинцы купили 6849 легковых электромобилей, среди которых 1587 были новыми, а 5262 — с пробегом. При этом продажи новых электрокаров выросли на 62%, а подержанных — на 42%.

Также за июль было зарегистрировано 176 коммерческих электромобилей, но новыми из них были только 20.

Среди новых электрокаров самыми популярными стали BYD Song Plus EV (384 авто), HONDA eNS1 (206 авто), VOLKSWAGEN ID.UNYX (131 авто), ZEEKR 7X (104 авто) и AUDI Q4 e-tron (89 авто).

Если говорить о подержанных электромобилях, то лидерами импорта стали TESLA Model Y (733 авто), TESLA Model 3 (567 авто), NISSAN Leaf (522 авто), KIA Niro EV (265 авто) и HYUNDAI Kona Electric (226 авто).

В целом, спрос на электромобили в Украине продолжает расти, что свидетельствует об активном переходе водителей на экологический транспорт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине не планируют продлевать льготный режим по уплате НДС при импорте электромобилей. Соответствующая норма действует лишь до конца 2025 года.