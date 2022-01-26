Какие электромобили заряжаются быстрее всего: эксперты дали ответ

Эти машины могут очень быстро пополнять запас энергии.

Каждый день электромобилей становится все больше. Инженеры постоянно пытаются улучшить и увеличить самый главный показатель – запас хода от одного заряда. Везти с собой много энергии это хорошо, но и заряжать автомобиль быстро было бы тоже неплохо.

Издательство Newsweek подготовило для вас подборку самых быстро заряжаемых автомобилей.

Начнем с новинки от баварцев – BMW iX M60. Этот электрический кроссовер может потреблять до 200 кВт/ч электроэнергии. При таких показателях с 10 до 80% он зарядится за 35 минут. Также в компании уверяют, что при определенных условиях он может пополнить запас на 173 километра всего за 10 минут, поэтому проблем с зарядом не должно быть.

Дальше электрическая роскошь на колесах – Mercedes-Benz EQS. Этот очень большой и стильный автомобиль может потреблять до 200 кВт/ч электроэнергии. За 15 минут Mercedes-Benz EQS может зарядить аккумулятор на 299 км, что очень солидный показатель. Также партнерство с Electrify America позволяет владельцам заряжаться бесплатно целых 2 года.

Теперь мы дошли до настоящего электрического спортивного автомобиля – Porsche Taycan. Немецкие инженеры уверяют, что их творение, построенное на архитектуре, предполагающей напряжение на 800 вольт, может пополнить запас энергии с 5% до 80% всего за 22.5 минут. В идеальных условиях Taycan может забирать 270 кВт/ч.

Вот мы дошли до любимца публики – Tesla Model S. Флагманский седан на станциях Supercharger может потреблять до 250 кВт/ч, при этом он всего за 15 минут сможет пополнить запас хода на 320 километров. Конечно, для такой зарядки должны быть только идеальные погодные условия и мощная электросеть.

И напоследок рассмотрим КИА EV6. Новинка от KIA построена на той же базе, что и Hyundai Ioniq 5, поэтому машина имеет оптимальный аккумулятор на 77,4 кВт/ч. С 10 до 80% машина заряжается всего за 18 минут. Поэтому этот автомобиль можно использовать как в условиях города так и для путешествий.

Но, конечно, надо заметить, что все эти данные актуальны, если государства будут развивать инфраструктуру зарядных станций. Тогда каждый владелец электрокара сможет полноценно пользоваться своим авто.

Напомним, что недавно благодаря новой инновационной батарее, Tesla Model S преодолела 1200 км на одном заряде.