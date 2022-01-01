Какие интересные новости вы могли пропустить на последней неделе 2021 года

Какие интересные новости вы могли пропустить на последней неделе 2021 года

Новогоднее настроение чувствуется даже в новостях автомобильного мира.

Предновогодние времена требуют от людей максимальной концентрации. Чтобы закрыть все "хвосты" на работе и успеть подготовиться к празднику совсем немного времени. Поэтому вы могли пропустить самые интересные новости.

Но ТСН.Авто позаботился об этом и подготовил для вас подборку главных событий из автомобильного мира.

В Киеве засветилась масштабная новогодняя елка из автомобилей

Более 300 автомобилистов собрались для того, чтобы превратить свои авто в гигантскую елку. Перформанс проходил на парковке одного из ТЦ столицы. Создать такую иллюстрацию было сложно, но организаторам это удалось.

Электрокары Илона Маска поздравили своих фанов украинским "Щедриком"

Четыре "электрички" от Tesla устроили интересное световое шоу под всемирно известную украинскую песню "Щедрик". Ролик быстро распространился по интернету и уже набрал 684 тысячи просмотров.

Автомобилисты из Днепра также устроили свою автомобильную елку

На заброшенной взлетной полосе аэродрома Подгороднего собралось более сотни автомобилей. Водители украсили своих "железных коней" гирляндами и создали красивую елку. Так что новогоднее настроение у жителей Днепра точно обеспечено.

Уже в 2022 году автоконцерн Dacia начнет выпускать новый флагманский кроссовер

Dacia Bigster появится на дорогах страны уже в следующем году. Автомобиль получит все современные опции, но при этом останется в бюджетном сегменте. В Dacia уверены, что новинка сможет продемонстрировать будущее направление развития бренда.

120 полностью новых Chevrolet Corvette C8 отправят на утилизацию

Эти новенькие спорткары пострадали во время торнадо в штате Кентукки. Сначала инженеры GM решили восстановить автомобили, но потом решили, что опасно продавать своим клиентам поврежденные авто.