Какие изменения ждут автомобильного рынка Украины в 2022 году

На нашем рынке должны появиться новые автомобили.

На украинском рынке в этом году должно появиться много новых и интересных автомобилей. Не смотря на дефицит новых авто, автосалоны получают новинки от автопроизводителей.

В 2022 году можно будет приобрести электроверсии уже знакомых моделей от известных автопроизводителей, а также более дорогие версии автомобилей от китайских брендов. Об этом сообщает издание UBR.

На нашем рынке наконец-то станут доступны следующие электрические версии авто:

Citroen C4;

Opel Mokka;

Peugeot 2008;

Nissan Aria;

DS 3 e-Tense;

CUPRA Борн.

Но, конечно, самые популярные автомобили будут с традиционными двигателями и гибридными установками. Украинские водители очень ждут таких авто:

Toyota Corolla Cross;

новые поколения Lexus NX и Lexus LX;

Renault Logan и Renault Sandero;

Opel Astra L;

Nissan Qashqai и Nissan X-Trail;

Suzuki S-Cross;

Skoda Kodiaq;

На данный момент на рынке автомобилей наблюдается серьезный дефицит, поэтому в любой момент перечень доступных автомобилей может измениться. Поэтому цены на авто в наличии могут вырасти на 2-5%.

Также, дефицит популярных автомобилей, передает "козыри" в руки китайским автопроизводителям. Они так хорошо оптимизировали производство своих автомобилей, что проблем с поставками почти нет. Еще один серьезный фактор – это цена. Пока все автомобили дорожают, китайские машины удерживают свой ценник в доступном диапазоне. Но для тех, кто хочет более серьезный автомобиль, некоторые автопроизводители из Поднебесной начали выпускать люксовые кроссоверы и седаны.

Напомним, что Украинцы в 2021 году приобрели рекордное количество электромобилей.