Какие изменения ждут автомобильного рынка Украины в 2022 году

На нашем рынке должны появиться новые автомобили.
На украинском рынке в этом году должно появиться много новых и интересных автомобилей. Не смотря на дефицит новых авто, автосалоны получают новинки от автопроизводителей.
В 2022 году можно будет приобрести электроверсии уже знакомых моделей от известных автопроизводителей, а также более дорогие версии автомобилей от китайских брендов. Об этом сообщает издание UBR.
На нашем рынке наконец-то станут доступны следующие электрические версии авто:
- Citroen C4;
- Opel Mokka;
- Peugeot 2008;
- Nissan Aria;
- DS 3 e-Tense;
- CUPRA Борн.
Но, конечно, самые популярные автомобили будут с традиционными двигателями и гибридными установками. Украинские водители очень ждут таких авто:
- Toyota Corolla Cross;
- новые поколения Lexus NX и Lexus LX;
- Renault Logan и Renault Sandero;
- Opel Astra L;
- Nissan Qashqai и Nissan X-Trail;
- Suzuki S-Cross;
- Skoda Kodiaq;
На данный момент на рынке автомобилей наблюдается серьезный дефицит, поэтому в любой момент перечень доступных автомобилей может измениться. Поэтому цены на авто в наличии могут вырасти на 2-5%.
Также, дефицит популярных автомобилей, передает "козыри" в руки китайским автопроизводителям. Они так хорошо оптимизировали производство своих автомобилей, что проблем с поставками почти нет. Еще один серьезный фактор – это цена. Пока все автомобили дорожают, китайские машины удерживают свой ценник в доступном диапазоне. Но для тех, кто хочет более серьезный автомобиль, некоторые автопроизводители из Поднебесной начали выпускать люксовые кроссоверы и седаны.
Напомним, что Украинцы в 2021 году приобрели рекордное количество электромобилей.