Какие новинки от JAC появятся на украинских дорогах в 2022 году

Какие новинки от JAC появятся на украинских дорогах в 2022 году

Если вы хотите купить бюджетный паркетник с хорошей оснасткой - рекомендуем дождаться JAC JS3.

Уже с 2021 года в Украине началось полное обновление линейки автомобилей JAC, представленных официальным дистрибьютором.

Летом 2021 года на нашем автомобильном рынке появился компактный кроссовер JAC JS2, без проблем заменивший своего предшественника — JAC S2. Также покупатели могли приобрести новый лифтбек JAC J7. Об этом сообщается на официальном сайте JAC.

Теперь покупателей ждет еще одна новинка – JAC JS3, которая станет заменителем популярного кроссовера S3. Даже с первого взгляда видно, что в новинке изменился внешний вид. Обновленная оптика и фальшь решетка значительно улучшила дизайн авто. Салон также переделали, обновленный интерьер дополняет хорошая мультимедийная система с Android Auto и Apple Car Play. Под капотом у новинки двигатель на 1.5 литра, который стал более мощным и надежным.

jac.ua

Среди опций у нас есть стандартный набор: датчик контроля давления в шинах, помощник парковки, ESP и круиз-контроль. Купить автомобиль можно уже в конце января. Также у дилера возможно бронирование авто.

jac.ua

В 2022 году дилер планирует завести еще несколько интересных автомобилей – JS4, e-S4, JS5, JS6. Итак, если вы действительно поклонник этой марки и хотите приобрести неплохое авто за адекватный ценник – тогда есть смысл подождать.

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