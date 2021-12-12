"Реактивная" Tesla и популярный KIA Sportage: какие новости из автомобильного мира вы могли пропустить

"Реактивная" Tesla и популярный KIA Sportage: какие новости из автомобильного мира вы могли пропустить

Инженер из США удивил своей реактивной Tesla

На этой неделе было много интересных новостей, и если вы их пропустили – не беда.

ТСН.Авто собрал самые интересные новости за эту неделю, чтобы вы всегда были в центре событий.

Эксклюзивную коллекцию редких Ford Mustang и Shelby нашли в Техасе

Местный коллекционер целых 40 лет собирал редкие автомобили. Все машины проходят полную реставрацию и восстановление. Так что на экспонаты можно смотреть часами, а их на минуточку – 200 машин.

Спрос на обновленную версию KIA Sportage вырос на 350%

Кроссовер, который очень популярен на украинском рынке, стал бестселлером в Южной Корее. Рестайлинговый вариант KIA Sportage разлетается как "горячие пирожки". По объемам продаж в Южной Корее он значительно обогнал главного конкурента Hyundai Tucson.

Новый электромобиль за 170 тысяч гривен появился на украинском рынке

Компания Vilkon представила прототип доступного электрокара Lulida T6. Конечно, учитывая сумму, не трудно понять, что здесь не обошлось без китайцев. Так что сам кузов и батарея приходят в Харьков из КНР, а там выполняется финальная сборка.

Владельцы электрокаров чаще прокалывают колеса, чем водители авто из ДВС

Конечно, такое утверждение может показаться странным, но факты говорят сами за себя. Водители электрокаров вдвое чаще вызывают экстренные службы из-за пробития колес, чем владельцы автомобилей из ДВС. И объяснение вас действительно удивит.

Tesla Model S с тремя реактивными двигателями появилась в США

Кажется, как можно ускорить и без того быстрый автомобиль. И все просто, берешь быструю "электричку" и пристраиваешь к ней реактивный двигатель и чем больше, тем лучше.