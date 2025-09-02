- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 255
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие новые авто покупали украинцы в августе: самые популярные модели
Первые позиции удерживают следующие марки автомобилей: Toyota, BYD и Renault.
Рынок новых автомобилей в августе зафиксировал рекордный результат за последние 11 месяцев. Так, украинцы приобрели около 6,8 тысячи единиц.
Об этом пишет «УкрАвтопром».
Эксперты констатировали, что это на 16% меньше, чем в августе 2024 года. При этом они напоминают, что в прошлом году на рынке царил безумный спрос, вызванный ожиданием введения дополнительных 15% налога при покупке авто. В июле 2025 года спрос на новые авто вырос на 5%.
Список топ10 автомобилей в августе:
Toyota — 999 ед.;
BYD — 860 ед;
Renault — 529 ед.;
Volkswagen — 527 ед;
Sgoda — 407 ед;
Hyndai — 393 ед.;
BMW — 337 ед;
Honda — 328 ед;
Suzuki — 231 ед.;
Audi — 225 ед.;
«Бестселлером луны стал компактный кроссовер RENAULT Duster (486 ед.)», — добавляют в «УкрАвтопром».
Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.
Ранее мы писали о том, что в июле украинцы чаще всего покупали импортируемые подержанные автомобили в возрасте до 5 лет. Украинский автопарк пополнили более 7,2 тысяч таких автомобилей, что почти треть от всех легковушек с пробегом на рынке. Общее количество импортируемых авто в июле — 22,4 тыс.
Первенство удерживают Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Nissan Rogue. Детальнее читайте в материале ТСН.ua.