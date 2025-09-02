Какие новые авто покупали украинцы в августе: самые популярные модели

Авто / © Getty Images

Реклама

Рынок новых автомобилей в августе зафиксировал рекордный результат за последние 11 месяцев. Так, украинцы приобрели около 6,8 тысячи единиц.

Об этом пишет «УкрАвтопром».

Эксперты констатировали, что это на 16% меньше, чем в августе 2024 года. При этом они напоминают, что в прошлом году на рынке царил безумный спрос, вызванный ожиданием введения дополнительных 15% налога при покупке авто. В июле 2025 года спрос на новые авто вырос на 5%.

Реклама

Список топ10 автомобилей в августе:

Toyota — 999 ед.;

BYD — 860 ед;

Renault — 529 ед.;

Volkswagen — 527 ед;

Sgoda — 407 ед;

Hyndai — 393 ед.;

BMW — 337 ед;

Honda — 328 ед;

Suzuki — 231 ед.;

Audi — 225 ед.;

«Бестселлером луны стал компактный кроссовер RENAULT Duster (486 ед.)», — добавляют в «УкрАвтопром».

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.

Ранее мы писали о том, что в июле украинцы чаще всего покупали импортируемые подержанные автомобили в возрасте до 5 лет. Украинский автопарк пополнили более 7,2 тысяч таких автомобилей, что почти треть от всех легковушек с пробегом на рынке. Общее количество импортируемых авто в июле — 22,4 тыс.

Реклама

Первенство удерживают Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Nissan Rogue. Детальнее читайте в материале ТСН.ua.