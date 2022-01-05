Какие новые легковые авто сложно продать даже в кризис в США: топ-10 проблемных машин

Какие новые легковые авто сложно продать даже в кризис в США: топ-10 проблемных машин

Лидером является модель, собираемая в Украине.

Специалисты составили рейтинг новых легковых автомобилей, которые медленнее всего продают на рынке США.

Соответствующий список составили эксперты ISeeCars, передает 8newsnow.

Так, здесь оказались модели, которые было сложно продать на американском пространстве по итогам ноября 2021 года. Исследование показывает, что новый автомобиль продается в среднем 42,8 дня , но есть такие, от которых дилеры не могут избавиться гораздо дольше.

Кризис чипов и продолжающаяся пандемия коронавируса нанесли серьезный ущерб автомобильной промышленности, коснувшись большинства дилеров. Из-за производственных проблем на рынке остро ощущается нехватка новых автомобилей, что заставляет потребителей обращаться к автомобилям с пробегом.

Лидером этого показателя является KIA Rio, остающийся у дилеров 219 дней . Не помогает и привлекательная цена 16 557 долларов. То же и с лидером кроссоверов Mitsubishi Outlander Sport, продажа которого занимает в среднем 207,6 дня по средней цене 25 403 доллара. На третьем месте – Acura TLX. Спортивный автомобиль премиум-класса компании American Honda Motor Co. Его продают 196,2 дня . Цена – 46,49 тысячs долларов.

Далее следуют следующие автомобили:

Nissan Murano – 167,7 дня;

Alfa Romeo Giulia – 138;

Mitsubishi Eclipse Cross –132,1;

Mercedes-Benz C-Class – 127,1;

Infiniti Q50 –123,3;

Nissan Titan – 116,3;

Chevrolet Bolt EV – 109.

iseecars.com

Добавим, что KIA Rio собирается на ЗАЗ из российских машинокомплектов.

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