Какие ошибки водителей "убивают" аккумулятор автомобиля: составлен список

Все они могут привести к существенным проблемам.

Составлен список основных ошибок водителей, которые "убивают" автомобильный аккумулятор.

Об этом говорится в Твоя Машина.

Так, водители склонны оставлять включенным главное освещение, особенно в солнечный день, когда эту ошибку легко не заметить. В результате батарея разряжается. От одного раза ничего плохого не случится, но после ряда таких циклов разрядки-зарядки аккумулятор может просто перестать держать заряд.

Причиной может стать неисправный генератор, проскальзывающий ремень или грязные контакты. Тогда АКБ не будет полностью заряженным и будут развиваться процессы сульфатации, то есть на электродах будут оседать кристаллы сульфата свинца. Естественно, долго такой аккумулятор не протянет.

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В случае кипения электролит будет постепенно испаряться, и поэтому электроды будут постепенно обнажаться. В результате емкость АКБ будет постепенно падать.

Дополнительное оборудование повышает нагрузку на сеть. Некоторые догадываются подключать к АКБ даже микроволновую печь, пылесос, чайник. Для этого используют инвертор, который обещает выдавать киловаттные мощности. Однако при мощности 1500 Вт входной ток составит 130 А. Так батарея продержится от силы пару минут. Поэтому при подключении мощного потребителя обязательно надо заводить мотор.

У многих машин есть опция "старт-стоп", которая требует батарею с технологией AGM. Однако держатели для экономии устанавливают обычный АКБ. Естественно, при такой нагрузке долго батарея работать не может.

Ранее рассказывалось о том, что в Китае появились станции, которые позволяют за одну минуту заменить аккумулятор в электрокаре.

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