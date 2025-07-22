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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
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Какие подержанные авто меньше всего ломаются: 5 моделей, которые не подведут даже спустя годы

Покупка авто с пробегом — риск, но некоторые модели годами не нуждаются в ремонте. Эксперты назвали пятерку самых надежных подержанных машин.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Хонда Джаз

Хонда Джаз

На вторичном рынке хватает проблемных машин, но есть модели, которые годами заработали репутацию выносливых и беспроблемных. Эксперты назвали пятерку самых надежных авто с пробегом, которые можно покупать без лишних страхов.

Об этом сообщило издание OBOZ.UA.

В список вошли модели из разных сегментов, которые пользуются доверием водителей по всему миру: Honda Jazz, Suzuki Jimny, Toyota Venza, Buick V8 и Renault Logan.

Эти автомобили не соревнуются между собой, ведь принадлежат к разным классам и выполняют разные задачи. Однако каждая модель из подборки имеет четкие преимущества, способные удовлетворить потребности своего владельца.

Honda Jazz — это городской автомобиль, который прослужит долго при условии надлежащего обслуживания. Suzuki Jimny известен своей прочностью на бездорожье. Toyota Venza обеспечивает относительно современный опыт передвижения для семьи. Buick V8 — очень надежный американский седан, который подходит любому, но имеет высокий расход топлива. Renault Logan хорошо известен на рынке — может работать даже при минимальном техническом обслуживании.

Напомним, известный американский автомеханик и блогер Скотти Килмер призвал владельцев автомобилей обратить особое внимание на состояние шин, а именно — на изношенность протектора. Эксперт подчеркнул: шины со стертой рифленой поверхностью представляют смертельную опасность, особенно во время дождя.

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Дата публикации
Количество просмотров
457
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