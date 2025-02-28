Какие подержанные авто опасно покупать новичкам: список от опытного водителя

Водитель, сидевший за рулем разных моделей авто, рассказал о проблемных машинах для новичков.

Об этом пишет Slash Gear со ссылкой на слова автомеханика и водителя с многолетним стажем Джастина Оуэна.

Какие машины не следует покупать новичкам на вторичном рынке

"Если же вы покупаете машину впервые, вы, почти наверняка, до конца не осознаете всех подводных камней. Именно поэтому не советую не покупать подержанные авто из этого списка, если это ваша первая машина", — говорит Оуэн.

"Форд Мустанг" (Ford Mustang) стильен и спортивн, однако проблема в том, что мощный двигатель и неопытный водитель – это очень плохое сочетание, что может привести к трагедии. Более того, страховка на такие машины как правило дороже из-за объема двигателя.

Подержанный "Джип Вранглер" (Jeep Wrangler) хотя несколько адаптирован для езды по обычным дорогам, первоначально эта модель создавалась для бездорожья. По словам специалиста, это делает его не слишком комфортным для повседневного использования. Короткая колесная база и рассчитанная на бездорожье подвеска делают езду упругой, а кузов сильно кренится на поворотах.

"Большие шины очень шумные, что делает громким движение по шоссе. Эти машины непрактичны для перевозки большого количества багажа. Также они имеют низкую надежность", – говорит Оуэн.

"Мерседес-Бенц" М-Класс ML 350 бу (Mercedes-Benz ML 350 4MATIC). "Мерседес" производит автомобиль премиум класса. Благодаря новейшим удобствам и опциям мощности вождения этих машин доставляет настоящее удовольствие. Но запчасти к ним так дороги, что более-менее серьезный ремонт Mercedes потенциально может сделать вас банкротом, если только вы не зарабатываете тысячи долларов в месяц. Особенно речь идет о моделях ML 350 4MATIC.

"Форд" (Ford F250 Super Duty Powerstroke) – семейство грузовых пикапов. Такое авто прочное и надежное, что может перевозить значительный груз, Ford F250 с дизельным двигателем Powerstroke V8 будет хорошим выбором. Но если вы не фермер, а офисный работник или тем более студент, эта машина точно не для вас.

"Она берет много горючего, имеет определенные проблемы с безопасностью (ибо машина в первую очередь для сельской местности) и может быть дорогой в ремонте. Это уже не говоря о больших размерах машины, что для города может быть неудобно", – говорит Оуэн.

БМВ (BMW M3) сочетает в себе главные недостатки спортивного и премиум-авто. Слишком мощный двигатель, как для новичка, и слишком дорогостоящее обслуживание как для того, кто только в начале своей карьеры.

"Шевроле Авео" (Chevrolet Aveo) сначала кажется идеальным вариантом для новичка – бюджетная машина с обычным двигателем, однако именно эта модель отличается рядом проблем: в целом низкая надежность машины и недостаточный уровень безопасности. Эксперты все же советуют поискать другую машину.

"Мазда" (Mazda Speed ​​3) – компактная модель "Мазда 3" на самом деле является отличным первым авто для любого. Однако 263-сильная модификация Speed ​​3 с турбонаддувом является плохим выбором для новичков из-за слишком мощного двигателя, с которым не так-то просто справиться.

"Мазда" (Mazda RX-8) – фантастический автомобиль для управления. Но 232 лошадиные силы “не ок” для новичков. Кроме того эта модель имеет роторный двигатель, требующий особого внимания. Вот почему новичкам лучше не стоит покупать RX-8.

Напомним, в Сети появились редкие кадры прототипов Таврии ЗАЗ-1102.

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