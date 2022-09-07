Какие подержанные автомобили чаще всего привозят украинцы из Германии: топ-15 моделей и их стоимость

Определилось, какие машины с пробегом в Германии предпочитают украинцы и сколько именно они стоят.

Так, Германия заняла второе место в рейтинге стран Европейского Союза, откуда украинцы привозили больше автомобилей в первой половине 2022 года.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Отмечается, что с января по июнь украинцы привезли 65,8 тысячи подержанных "легковушек" из Германии. Это — 27,2% от общего количества импортируемых в течение этого периода автомобилей из стран Евросоюза.

В то же время особый рост произошел количественно: от 3,8 тысяч машин в январе до 25,1 тысяч в июне, то есть почти в 7 раз больше. Однако доля автомобилей из Германии выросла не столь существенно: от 23% в начале года до 27,5% в июне. Можно предположить, что таким образом немецкие машины заменили часть "американцев", количество которых существенно сократилось после начала полномасштабной войны и временной блокировки работы морских портов.

Что касается стоимости, то согласно общим тенденциям импорта в первой половине 2022 года, большинство подержанных автомобилей из Германии (84,7%) были дешевле $5 тысяч. Больше всего из Германии пригоняли авто стоимостью от $1 до $2 тысяч. Таковых было 31,1% от общего количества (20,4 тысяч штук). Средняя цена автомобиля из Германии в первом полугодии-2022 составила $3 516.

Вашему вниманию топ-15 подержанных моделей авто. которые ввозили украинцы в первом полугодии 2022 года из Германии:

Volkswagen Golf – 5 867 шт., средняя цена $1 895 Volkswagen Passat — 4 336, $2 697 Skoda Octavia — 2 731, $2 265 Volkswagen Touran — 2 570, $2 240 Opel Astra — 1 938$, 1 702 Renault Megane — 1 922, $1 870 Opel Zafira — 1 874, $1 633 Audi A4 — 1 701, $2 779 Ford Focus — 1 673, $1 645 Audi A6 — 1 604, $4 162 Renault Scenic — 1 532, $1 648 Mercedes-Benz E-Class – 1 480, $4 160 Skoda Fabia — 1 314, $1 214 BMW 3 Series — 1 188, $2 897 BMW 5 Series — 976, $5 557

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