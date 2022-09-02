Какие подержанные автомобили чаще всего привозят украинцы из Польши: топ-15 моделей и сколько они стоят

Отмечается, что благодаря действию "нулевого растаможивания" в первом полугодии 2022 года импорт подержанных "легковушек" из Европы установил рекорд. Больше всего машин украинцы привезли из соседней Польши.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Так, с января по июнь украинцы привезли 89,2 тысячи подержанных "легковушек" из Польши. Это — 36,9% от общего количества импортируемых в течение этого периода автомобилей из стран Евросоюза. Особенно активно машины оттуда везли с апреля, с момента принятия так называемого "нулевого растаможивания".

В то же время, доля автомобилей из Польши выросла не существенно: от 35% в январе до 37,5% в июне. Однако количественно машин из Польши везли почти в шесть раз больше: 5,7 тысяч в январе против 34,2 тысяч в июне. Впрочем, этот рост был пропорционален — в соответствии с общими рекордными показателями импорта благодаря возможности оформления без таможенных платежей.

Абсолютное большинство подержанных автомобилей из Польши (91,5%) стоило менее 5 тысяч долларов. Больше всего имели спрос "легковушки" ценой от $1 до $2 тысяч — таких было 36,7% или же 32,7 тысячи количественно. Средняя цена автомобиля из Польши в первом полугодии-2022 составила $2 565.

Вашему вниманию топ-15 подержанных моделей авто. которые ввозили украинцы в первом полугодии 2022 года с Польши:

Volkswagen Passat – 6 370 штук, средняя цена $2 059 Volkswagen Golf — 4 926, $1 585 Skoda Octavia — 3 912, $2 112 Renault Megane — 2 920, $1 791 Renault Scenic — 2 866, $1 617 Audi A4 — 2 709, $2 156 Opel Astra — 2 521, $1 560 Opel Zafira — 2 346, $1 559 Ford Focus — 2 292, $1 582 Volkswagen Touran — 2 148, $2 027 BMW 3 Series — 2 022, $2 137 Audi A6 — 1 956, $2 822 Skoda Fabia — 1 480, $1 497 Toyota Avensis — 1 474, $2 103 Opel Vectra — 1 272, $1 317

Читайте также:

Какие марки новых легковых авто пользовались наибольшим спросом на украинском рынке в августе и какая модель стала бестселлером

Дороже бензиновых: в США более чем на 50% выросли цены на подержанные электромобили

В Украине увеличился импорт подержанных авто: названы топ-10 стран Европы, где украинцы покупают машины с пробегом