Какие подержанные автомобили из США чаще покупают украинцы: ответ "Укравтопрома"

В феврале этого года в Украине было зарегистрировано почти 3,3 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Больше украинцы покупали электромобили.

Об этом сообщает "Укравтопром".

42% всех импортируемых машин – это электрические модели. Бензиновые автомобили составляют 41%, а гибридных – 7%. Дизельные и автомобили на газовом оборудовании имеют по 5% от общего количества. Средний возраст таких машин – 6 лет.

ТОП-5 самых популярных моделей б/у авто

TESLA Model Y — 419 ед;

TESLA Model 3 — 416 ед;

FORD Escape — 234 ед.;

JEEP Cherokee — 187 ед;

NISSAN Rogue — 160 ед.

Напомним, специалист дал советы, как улучшить звучание аудиосистемы в салоне.

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