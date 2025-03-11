Какие подержанные автомобили из США чаще покупают украинцы: ответ "Укравтопрома"

Больше украинцы покупали TESLA Model Y.
В феврале этого года в Украине было зарегистрировано почти 3,3 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Больше украинцы покупали электромобили.
Об этом сообщает "Укравтопром".
42% всех импортируемых машин – это электрические модели. Бензиновые автомобили составляют 41%, а гибридных – 7%. Дизельные и автомобили на газовом оборудовании имеют по 5% от общего количества. Средний возраст таких машин – 6 лет.
ТОП-5 самых популярных моделей б/у авто
- TESLA Model Y — 419 ед;
- TESLA Model 3 — 416 ед;
- FORD Escape — 234 ед.;
- JEEP Cherokee — 187 ед;
- NISSAN Rogue — 160 ед.
Напомним, специалист дал советы, как улучшить звучание аудиосистемы в салоне.
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