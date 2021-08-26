Какие подержанные минивэны можно приобрести в Украине до 4 тысяч долларов: топ-10 моделей

Какие подержанные минивэны можно приобрести в Украине до 4 тысяч долларов: топ-10 моделей

Продолжаем рассказывать о бюджетных семейных авто.

Недавно ТСН.Авто рассказывал о 10 подержанных минивэнах, которые можно приобрести в Украине до 5 тысяч долларов.

Теперь мы решили собрать еще один список с автомобилями этого сегмента, но уже с ценой до $4 тысяч.

Объявления об их продаже опубликованы на сайте auto.ria.

Начнем с самой дешевой модели в списке. Это Renault Megane Scenic 2000 года выпуска, который стоит 3 250 долларов . Он имеет 270 тысяч километров пробега, 2-литровый двигатель на 140 лошадиных сил, механическую коробку передач и передний привод.

2000 года выпуска, который стоит . Он имеет 270 тысяч километров пробега, 2-литровый двигатель на 140 лошадиных сил, механическую коробку передач и передний привод. Дальше по ценовой градации идет Opel Zafira 2001 года за $3 400 . Он оснащен дизельным агрегатом на 2 литра, механической КП и, вероятно, передним приводом. Информацию о последнем продавец не указал. На одометре у автомобиля показывает 370 тыс. км.

2001 года за . Он оснащен дизельным агрегатом на 2 литра, механической КП и, вероятно, передним приводом. Информацию о последнем продавец не указал. На одометре у автомобиля показывает 370 тыс. км. За 3 500 долларов можно приобрести Chevrolet Rezzo 2007 года. Под капотом у него установлен 2-литровый двигатель. Мощность передается через автоматическую коробку передач на передние колеса. Пробег — 290 000 км.

можно приобрести 2007 года. Под капотом у него установлен 2-литровый двигатель. Мощность передается через автоматическую коробку передач на передние колеса. Пробег — 290 000 км. Наверное, самым ярким минивэном в подборке является редкий Chevrolet Lumina APV 1992 года. Он имеет агрегат на 3,8 литра, АКПП и передний привод. Ранее автомобиль проехал 450 000 километров, а просят за него $3 600 .

1992 года. Он имеет агрегат на 3,8 литра, АКПП и передний привод. Ранее автомобиль проехал 450 000 километров, а просят за него . Mazda Premacy 2003 года можно найти за 3 700 долларов . Этот автомобиль имеет на одометре 199 тыс. км. В него установлены 2-литровый двигатель, механическая коробка передач и передний привод.

2003 года можно найти за . Этот автомобиль имеет на одометре 199 тыс. км. В него установлены 2-литровый двигатель, механическая коробка передач и передний привод. Если вы фанат Mercedes-Benz, то для вас на вторичном рынке есть модель A 170 2001 года. Она оснащена 1,7-литровым дизелем, МКП и передним приводом. Цена — $3 899 .

то для вас на вторичном рынке есть модель 2001 года. Она оснащена 1,7-литровым дизелем, МКП и передним приводом. Цена — . Ford Galaxy 1995 года с 2-литровым агрегатом можно приобрести за 3 900 долларов . Он также оснащен механической КП и передним приводом, а проехал автомобиль за свою жизнь целых 523 000 километров.

1995 года с 2-литровым агрегатом можно приобрести за . Он также оснащен механической КП и передним приводом, а проехал автомобиль за свою жизнь целых 523 000 километров. Также среди подержанных минивэнов до $4 000 есть Mitsubishi Space Star 2004 года. Он имеет агрегат на 1,6 литра, механическую коробку передач, передний привод и 217 тыс. км пробега. Просят за это авто $3 999 .

2004 года. Он имеет агрегат на 1,6 литра, механическую коробку передач, передний привод и 217 тыс. км пробега. Просят за это авто . Ровно в 4 000 долларов можно уложиться с относительно молодым Fiat Panda, который вышел в 2011 году. У него есть 1,2-литровый двигатель, МКП и передний привод. На одометре — 120 000 км.

можно уложиться с относительно молодым который вышел в 2011 году. У него есть 1,2-литровый двигатель, МКП и передний привод. На одометре — 120 000 км. Также за $4 000 продают Nissan Almera Tino 2002 года с 260 тыс. км пробега. В него установлен дизель на 2,2 литра, который выдает 244 лошадиные силы. Также он оснащен механической КП и передним приводом.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о 10 подержанных универсалах, которые можно приобрести в Украине до 5 000 долларов.

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