Какие продукты лучше не есть за рулем: заставят дуть в трубочку

Алкотестер / © 5 канал

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Количество зафиксированных случаев нетрезвого вождения с каждым годом в Украине только растет, несмотря на строгий контроль со стороны полиции и суровое наказание.

Опытный патрульный рассказал, что употребление каких продуктов чаще всего вызывает у его коллег подозрения в том, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Об этом пишет SUV News.

В первую очередь, инспектор обратил внимание на виноград, который создает «винный» запах из полости рта и может вызвать брожение в организме, повышая уровень алкоголя в организме. Также к «бродячих» продуктам относятся квас, кефир и йогурт, которые могут приносить как дополнительный запах, так и количество промилле.

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Полицейский также призвал водителей отказаться от употребления чеснока, лука, солень, мятных конфет, дающих резкий запах. Инспекторы, как правило, расценивают это как попытку замаскировать следы употребления спиртного и почти всегда инициируют проверку на алкотестере.

В то же время патрульный подчеркнул, что проверки на «Драгере» бояться трезвым водителям не стоит. Даже если какие-либо продукты вызывали незначительное повышение уровня алкоголя в крови, то маловероятно, что он превысит установленную норму в 0,2 промилле. Если это все-таки произойдет, важно помнить, что сама по себе проверка на алкотестере не является основанием для штрафа и лишения водительских прав.

Инспектор напомнил, что автомобилисты вправе не соглашаться с результатами тестирования и требовать от полицейских направления на медосмотр. Врач-нарколог уже сможет более профессионально и квалифицированно обследовать вас на наличие признаков опьянения, учитывая естественные отклонения, вызванные употреблением неалкогольных продуктов.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (то есть 1% — это 10‰).

Напомним, в Киеве выпивший водитель перевозил ребенка на переднем сиденье авто. Содержание алкоголя в крови горе-отца в 11 раз превышало норму.