Какие пять сигналов на панели приборов могут убить ваше авто

Приборная панель авто / © Pixabay

Водители часто надеются, что желтая лампочка на приборной панели автомобиля погаснет сама. Но у каждого символа есть своя причина.

Игнор предупреждающих сигналов может обернуться дорогостоящим ремонтом или даже остановкой машины посреди дороги, пишет SlashGear.

Check Engine — желтое не всегда безопасное

Этот индикатор считается «королем игнор». Он появляется как при банальном неплотно закрученном топливном колпачке, так и при серьезных проблемах с двигателем. Желтый свет без мигания обычно означает не критическую неисправность, но откладывать визит на СТО не стоит. Если лампа красная или мигает, это уже аварийная ситуация. В этом случае нужно сразу остановиться и вызвать эвакуатор.

TPMS — не только зимой

Символ подковы с восклицанием часто путают с второстепенным предупреждением. На самом деле, он указывает на потерю давления в колесах. Зимой это происходит чаще из-за резких изменений температуры. Но и летом лампа может загореться из-за перекачанного колеса или сбоя датчика. Регулярная проверка раз в месяц помогает избежать неприятных сюрпризов.

Давление масла — мотор без «крови» долго не живет

Маленькая воронка на панели — сигнал, требующий немедленной реакции. Часто достаточно долить смазку. Если же оно темное, пахнет гарью или грязь — нужна полная замена. Иногда проблема не в самой смазке, а в неисправном насосе или датчике. Игнорировать этот сигнал небезопасно: перегрев и заклинивание двигателя могут стать финалом.

ABS — когда тормоза решают жизнь

ABS спасает во время экстренного торможения. Если символ загорелся после старта, система может быть отключена. Причины разные: загрязненные датчики, низкий уровень тормозной жидкости или сбой в электронике. Ездить с таким сигналом рискованно, ведь в критический момент колеса могут заблокироваться.

Аккумулятор — не только о старой батарее

Красный символ батареи не всегда означает смерть аккумулятора. Часто проблема в генераторе или регуляторе напряжения. Если вовремя не обратить внимание, сбои затронут фары, электроприводы и даже топливную систему. В результате авто может остановиться на ходу.

Предупредительные индикаторы — это не досадная мелочь. Их игнор становится причиной дорогостоящих поломок и аварий. Регулярная проверка состояния авто и внимательность к приборной панели — гарантия спокойных поездок.

