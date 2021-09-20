Какие седаны можно приобрести от 500 тысяч гривен: топ-5 моделей

Какие седаны можно приобрести от 500 тысяч гривен: топ-5 моделей

Автомобили от Hyundai, Toyota, Ford, Opel и Honda.

У седанов начался довольно непростой период. Кроссоверы постепенно начинают вытеснять их с рынков, а из-за электрификации фирменный трехобъемный вид этого кузова может вскоре исчезнуть.

Однако сейчас все равно производится огромное количество седанов, и многие из них — замечательные модели, которые еще могут побороться за место на рынке. Поэтому на сайте auto.ria назвали 5 седанов, которые можно приобрести от 500 000 гривен.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra — не самый доступный седан. Первоначальную версию дилеры оценили в 524 500 гривен. Она оснащена 1,6-литровым "атмосферником! на 127,5 лошадиных сил и шестиступенчатой "механикой".

Седан в топовом исполнении Premium будет стоить 800 250 гривен. На таких автомобилях устанавливается только двухлитровый 159-сильный мотор, который работает с 6-ступенчатым "автоматом". Эта комплектация также имеет светодиодную оптику, контурную подсветку салона, 10,25-дюймовую панель приборов, мультимедийную систему аналогичной диагонали и 17-дюймовые колесные диски.

AutoTimesNews

Toyota Corolla

Простейшую версию Toyota Corolla дилеры оценили в 504 295 грн. В нее установлен 1,6-литровый мотор на 132 лошадиных силы и 6-ступенчатая "механика". Также авто доступно с вариатором, за который нужно доплатить 43 195 гривен.

Топовой является версия GR Sport. За вариант с 132-сильным атмосферником просят от 759 755 гривен, а седан с гибридной силовой установкой обойдется минимум в 822 560 гривен.

cars-data.com

Ford Focus

Ford Focus доступен только в одной версии, которая оснащается 1,5-литровой "четверкой", что развивает 120 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента, а за передачу тяги на колеса здесь отвечает 6-диапазонный "автомат". До "сотни" автомобиль разгоняется за 12,4 секунды.

В графе регулярных цен для седана установлен прайс в 677 991 гривен, но дилеры готовы продать его за 598 668 гривен. Однако актуальную окончательную цену лучше уточнять на месте.

cars-data.com

Opel Astra

Opel Astra ограничен только одним предложением. На нашем рынке седан доступен только с 1,4-литровым турбомотором на 140 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Единственной доступной коробкой передач является 6-ступенчатый "автомат". Благодаря турбомотору до 100 км/ч он разгоняется за 10,3 секунды.

Сейчас дилеры Opel распродают машины 2020 выпуска, поэтому ассортимент ограничен только комплектацией Enjoy, которая имеет легкосплавные 16-дюймовые диски, системы контроля давления в шинах и круиз-контроля с лимитером скорости. За автомобиль просят от 518 100 гривен.

Associated Press

Honda Civic

В Соединенных Штатах уже представлено новое 11 поколение седана Honda Civic, но украинские дилеры продают седаны 2021 выпуска с 1,6-литровым 125-сильным "атмосферным" мотором, выдающим на пике 152 Нм крутящего момента, и вариатором CVT. "Сотни" он достигает за 11,5 секунды.

Начальная стоимость — 699 900 гривен. Единственное выполнение Elegance оборудовано климат-контролем, цифровой панелью приборов, камерой заднего вида, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

Ранее сообщалось о том, какие подержанные кроссоверы самые популярные в Украине.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку