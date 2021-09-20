Какие седаны можно приобрести от 500 тысяч гривен: топ-5 моделей

Автомобили от Hyundai, Toyota, Ford, Opel и Honda.
У седанов начался довольно непростой период. Кроссоверы постепенно начинают вытеснять их с рынков, а из-за электрификации фирменный трехобъемный вид этого кузова может вскоре исчезнуть.
Однако сейчас все равно производится огромное количество седанов, и многие из них — замечательные модели, которые еще могут побороться за место на рынке. Поэтому на сайте auto.ria назвали 5 седанов, которые можно приобрести от 500 000 гривен.
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra — не самый доступный седан. Первоначальную версию дилеры оценили в 524 500 гривен. Она оснащена 1,6-литровым "атмосферником! на 127,5 лошадиных сил и шестиступенчатой "механикой".
Седан в топовом исполнении Premium будет стоить 800 250 гривен. На таких автомобилях устанавливается только двухлитровый 159-сильный мотор, который работает с 6-ступенчатым "автоматом". Эта комплектация также имеет светодиодную оптику, контурную подсветку салона, 10,25-дюймовую панель приборов, мультимедийную систему аналогичной диагонали и 17-дюймовые колесные диски.
Toyota Corolla
Простейшую версию Toyota Corolla дилеры оценили в 504 295 грн. В нее установлен 1,6-литровый мотор на 132 лошадиных силы и 6-ступенчатая "механика". Также авто доступно с вариатором, за который нужно доплатить 43 195 гривен.
Топовой является версия GR Sport. За вариант с 132-сильным атмосферником просят от 759 755 гривен, а седан с гибридной силовой установкой обойдется минимум в 822 560 гривен.
Ford Focus
Ford Focus доступен только в одной версии, которая оснащается 1,5-литровой "четверкой", что развивает 120 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента, а за передачу тяги на колеса здесь отвечает 6-диапазонный "автомат". До "сотни" автомобиль разгоняется за 12,4 секунды.
В графе регулярных цен для седана установлен прайс в 677 991 гривен, но дилеры готовы продать его за 598 668 гривен. Однако актуальную окончательную цену лучше уточнять на месте.
Opel Astra
Opel Astra ограничен только одним предложением. На нашем рынке седан доступен только с 1,4-литровым турбомотором на 140 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Единственной доступной коробкой передач является 6-ступенчатый "автомат". Благодаря турбомотору до 100 км/ч он разгоняется за 10,3 секунды.
Сейчас дилеры Opel распродают машины 2020 выпуска, поэтому ассортимент ограничен только комплектацией Enjoy, которая имеет легкосплавные 16-дюймовые диски, системы контроля давления в шинах и круиз-контроля с лимитером скорости. За автомобиль просят от 518 100 гривен.
Honda Civic
В Соединенных Штатах уже представлено новое 11 поколение седана Honda Civic, но украинские дилеры продают седаны 2021 выпуска с 1,6-литровым 125-сильным "атмосферным" мотором, выдающим на пике 152 Нм крутящего момента, и вариатором CVT. "Сотни" он достигает за 11,5 секунды.
Начальная стоимость — 699 900 гривен. Единственное выполнение Elegance оборудовано климат-контролем, цифровой панелью приборов, камерой заднего вида, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 16-дюймовыми легкосплавными дисками.
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