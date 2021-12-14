Какие штрафы за превышение скорости в разных странах мира

В некоторых странах, после полученного штрафа, можно остаться без денег.

Страховая компания из Австралии Budget Direct провела исследования и составила статистику штрафов за превышение скорости по всему миру.

В самой Австралии за превышение скорости штрафы отличаются в зависимости от штата. Например, в Новом Южном Уэльсе превышение лимита на 45 км/ч оценивается в 1682 долларов (примерно 45 414 грн). В то время, в штате Виктория, за такое нарушение оштрафуют на 568 долларов (примерно 15 336 грн), также это приведет к обязательному приостановлению права управления ТС, которое обойдется водителю дороже. Об этом сообщает на своем сайте издание Autoblog.

В некоторых странах сумма штрафа зависит от базового дохода водителя. Чем больше зарабатываешь, тем больше платить. Это делается для того, чтобы более богатые люди также прочувствовали вину своим кошельком, как и другие водители. Самая низкая фиксированная ставка для нарушения в Судане. Превышение скорости в этой стране карается штрафом в 0,09 доллара (примерно 2,5 грн).

Максимальный штраф в США, например, довольно солидный. За такое нарушение с водителя могут снять 2000 долларов (примерно 54 000 грн). Конечно, суммы колеблются в зависимости от штата и того, на сколько была превышена скорость.

autoblog.com

В Северной Америке лидером среди самых высоких штрафов является Аргентина, там с нарушителя взыскивают 3716 долларов (примерно 100 332 грн). Но вот соседний Парагвай очень демократично относится к нарушителям. За то же нарушение штраф составляет всего 0.13 доллара (примерно 3.50 грн), так что вы представляете, что происходит на местных дорогах.

В Европейских странах водителей никто не жалеет. 20 крупнейших когда-либо выписанных штрафов за превышение скорости – европейские. Троица победителей в этом соревновании – Швейцария, Бельгия и Великобритания.

Рекордсменом в полученных штрафах стал 37-летний шведский водитель, разогнавшийся в Швейцарии на своем SLS AMG до 300 километров в час на автомагистрали A12 между Берном и Лозанной в августе 2010 года и получивший за это нарушение взыскание в 1 миллион долларов (примерно 27 млн грн).

Так что, смотря на эти суммы, кажется, что в нашей стране штрафов почти не существует.

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