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Какие слова полиции могут лишить водителя прав на 10 лет

Какие слова полиции могут лишить водителя прав на 10 лет

Фото: ТСН.ua

Украинское законодательство предусматривает жесткие санкции для водителей, которые садятся за руль под хмельком.

В Украине водители, управляющие в состоянии опьянения или отказывающиеся проходить проверку, могут получить большие штрафы и лишиться прав на несколько лет.

Об этом пишет издание Автотема.

Если водитель задержан с признаками опьянения, он обязан пройти тестирование. Отказ от прохождения теста согласно статье 130 КУоАП считается нарушением и наказывается так же как управление в нетрезвом состоянии.

По украинскому законодательству водитель, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, должен заплатить штраф в размере 17 000 грн и будет лишен права управлять транспортным средством на один год. Если такое нарушение повторится, штраф увеличится до 34 000 грн., а права будут изъяты на три года. Если же водитель третий раз будет задержан в нетрезвом состоянии за рулем, штраф возрастет до 51 000 грн, а срок лишения водительских прав будет составлять 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что водителям грозят штрафы до 600 тысяч гривен. Больше об этом читайте в новости.

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