Какие сложности ожидают тех, кто хочет купить электромобиль: предостережение от эксперта

Они будут служить для вас определенным вызовом.

Специалист обратил внимание на то, с какими трудностями можно столкнуться в случае решения приобрести электромобиль.

Об этом рассказал эксперт Autogeek, передает РБК-Украина.

Итак, первое, на что хотелось бы обратить внимание тех, кто подумывает о покупке электромобиля — у вас всегда должна быть под рукой "своя" розетка. То есть, место постоянной зарядки. Это может быть частный дом, паркинг с доступом к электричеству или офис — любая локация с возможностью подзаряжать электромобиль длительное время. Только в этом случае покупка электромобиля оправдана.

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Боль электромобилиста в том, что зарядные станции, как правило, принадлежат разным операторам. А это значит, что для каждой сети нужно устанавливать отдельное мобильное приложение. Плюс — в каждом из них на счету должен быть положительный баланс. По сути, необходимо держать энную сумму денег на счетах всех компаний, от чьих станций вы будете подзаряжаться. Наличие собственной розетки значительно облегчает жизнь владельцу электрокара.

Вторая особенность — расход электроэнергии. В отличие от автомобилей с ДВС он растет при выезде на загородную трассу, а в городе как раз может быть минимальным. Причиной тому — рекуперация. В городском режиме она помогает существенно экономить заряд батареи за счет частых торможений и низких скоростей. Третий фактор. Пересев с обычного авто с ДВС на электромобиль, вы лишаетесь бонусных баллов в программах лояльности сетей АЗС. Заправляться-то вам теперь не нужно, а бонусы как раз и "капали" за каждый литр в баке.

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Ну, и, наконец, главное, чем отличается электромобиль от обычного автомобиля — сервисного обслуживания тут практически нет. Не нужно доливать масло, менять топливный фильтр и свечи… Даже тормозные колодки в электромобилях изнашиваются значительно медленнее — за счет той же рекуперации. По сути, нужно следить лишь за уровнем омывающей жидкости и давлением в шинах.

Выбирая электромобиль, обращайте внимание на размерность шин. На некоторые модели устанавливаются специальные покрышки с низким сопротивлением качению, которые могут производиться избранными поставщиками, и их стоимость может быть чуть ли не вдвое выше стандартных.

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