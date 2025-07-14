Какие водители чаще всего получают штрафы и почему: рассказал патрульный

Автомобиль / © Unsplash

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Патрульный с семилетним опытом рассказал, что некоторых водителей полицейские останавливают чаще не из-за личной предвзятости, а из-за характерного поведения на дороге.

Об этом патрульный на условиях анонимности сказал изданию «Твоя МАШИНА».

По его словам, есть типы водителей, которые сами провоцируют конфликты, даже не осознавая этого.

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«Есть типажи, которые сами себе враги. Штрафуют их чаще не потому, что злые, а потому что ведут себя как „мишени“, — отметил инспектор.

К первой категории он относит импульсивных водителей. Еще до начала разговора они начинают требовать объяснений и предъявлять претензии. Такой подход лишь усложняет ситуацию: патрульные вынуждены реагировать, и это нередко заканчивается несколькими протоколами.

«Сам скандал с ними уже утомляет, и коллеги „отрабатывают“ это штрафами», — добавляет полицейский.

Вторая группа — это водители, которые слишком покладистые. Они сразу начинают извиняться, даже когда еще ничего не произошло. Таким поведением легко пользуются недобросовестные инспекторы.

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Третий тип — агрессивные водители. Они ведут себя с вызовом, могут хамить, давить, даже в случаях, когда действительно нарушили правила. В ответ полицейские демонстрируют жесткость: «Штраф — как метод „воспитания“.

Четвертая категория — суетливые. Они всегда куда-то спешат: то на работу, то к врачу, то на поезд, который вот-вот отъезжает. Им важно просто поехать дальше, поэтому готовы быстро подписать любые документы, даже не разобравшись.

Патрульный дал совет водителям: не реагировать эмоционально и не бросаться в крайности. Если есть подозрение, что инспектор действует неправомерно, лучше всего — спокойно снимать все на камеру и решать ситуацию через правовые механизмы.

Напомним, патрульный озвучил перечень моделей авто, которые реже всего останавливает полиция. Ведь, если правоохранители не ищут конкретную машину, их выбор часто зависит от типа авто, его внешнего вида и поведения водителя.

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