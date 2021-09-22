Каких масштабов достиг кризис чипов и как он повлиял на продажи авто

Каких масштабов достиг кризис чипов и как он повлиял на продажи авто

Дефицит полупроводников может длиться даже до 2023 года.

Дефицит микрочипов начался в начале этого года. Он ударил по производству из-за того, что производители полупроводников не смогли справиться со спросом.

Они начали использовать собственные запасы, но их не хватило. Теперь это привело к задержкам с поставками новых авто. Об этом сообщает сайт AUTO-Consulting, который определил, к каким масштабам разросся кризис с чипами.

Производители микросхем не сулят немедленного устранения дефицита. Хотя многие из них расширяют свои производственные мощности специально для автомобильных компаний. Однако ближайшие полгода ситуация вряд ли изменится.

Ко второй половине года большинству автопроизводителей и дилеров удавалось удовлетворить спрос благодаря избыточным запасам машин, появившихся за время карантина. И многие компании надеялись, что к концу нынешнего года, или в начале 2022-го, большая часть производственных планов, сорванных кризисом чипов, будет восстановлена.

Поэтому они решили установить временный приоритет в производстве авто с более высокой доходностью и удалили некоторые электронные компоненты с оснащения некоторых моделей. Но сейчас запасы производителей чипов и дилеров находятся на почти рекордно низком уровне, а масштабы утраченных объемов производства уже слишком большие, чтобы избежать серьезного влияния на объемы продаж.

В компании IHS Markit прогнозировали, что из-за нехватки полупроводников в мире не будет произведено до 7,1 млн легковых автомобилей. Однако затем Toyota объявила о сокращении производства. И теперь аналитическая компания AutoForecast Solutions прогнозирует, что мировая автомобильная промышленность может потерять в производстве 8,5 млн легковых автомобилей и легких грузовиков.

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Теперь глобальные производственные потери начали влиять на значительное сокращение числа регистраций новых автомобилей по сравнению с прошлым годом. Продажа новых машин в США в августе упала на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это произошло из-за низкого уровня запасов автомобилей и роста цен, что сдерживают спрос. В августе аналогичное снижение наблюдалось и на европейских рынках. Рынок Германии упал в годовом исчислении на 23%, в Великобритании — на 22%, во Франции — на 15%.

Чтобы сбалансировать ситуацию, многие дилеры продвигают продажи новых автомобилей на условиях "сборки на заказ" и начинают предлагать "почти новые" модели, если у них есть возможность получать подержанные авто.

Аналитики и главы Daimler, BMW и Volkswagen прогнозируют, что дефицит микрочипов будет и в 2022 году и он существенно повлияет на производство и продажи. Кроме того, что увеличение объемов производства полупроводников вряд ли поможет сбалансировать поставки даже до 2023 года. Цены на них, в некоторых случаях, выросли более чем на 20%.

Эксперты прогнозируют, что из-за увеличения цен и сроков поставки новых автомобилей, потенциальные покупатели будут склоняться к подержанным авто. Особенно, в "почти новом" сегменте, который продается с гарантией производителя или дилера.

Специалисты AutoForecast Solutions отмечают, что большая часть текущего спроса на машины поглощается вторичным рынком. Поэтому, на последнем наблюдаются рекордные цены. Эта тенденция истощает часть спроса на новые авто, и мешает продажам новых автомобилей легко возобновились, как только их предложение достигнет нужных объемов.

Ранее сообщалось, что в автомобильной индустрии может усилиться кризис, вызванный дефицитом чипов.

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