Каким должен быть идеальный электромобиль: журналисты "создали" авто с лучшими характеристиками популярных моделей

Autovia EV-21 имеет максимальную скорость Rimac Nevera и дальность хода Mercedes EQS.

Идеальный электромобиль в 2021 году должен иметь скорость зарядки Porsche Taycan, практичность Citroen e-Berlingo, салон BMW i3 и дальность хода Mercedes EQS.

К такому выводу пришли эксперты сайта Auto Express, которые вместе с еще несколькими изданиями создали воображаемый идеальный электрический автомобиль Autovia EV-21. В нем они объединили лучшие характеристики новых электрокаров.

От электромобиля MG5 он взял доступную цену, которая составляет 26 495 фунтов стерлингов (980 000 грн) и экономичность обслуживания. Гарантию Autovia EV-21 получил от Lexus UX300e, которому стандартный трехлетний пакет можно продлить до 10 лет или 160 000 км.

Скорость зарядки предоставили Audi e-tron GT и Porsche Taycan, которые имеют электрические системы на 800 вольт. Audi может увеличивать запас хода на 60 км за каждые пять минут подзарядки. Однако пробег идеальному электрокару дарит Mercedes EQS, который может проехать 770 км на одном заряде.

Комфорт езды EV-21 получил от Hyundai Ioniq 5, который является наилучшим для путешествий на большие расстояния. В то же время производительность электрокар позаимствовал у Rimac Nevera. Он разгоняется до "сотни" за меньше, чем 2 секунды, и имеет максимальную скорость 408 км/ч. Управляемость Autovia предоставил Porsche Taycan.

EV-21 сделали таким же веселым во время езды, как MINI Electric, а Honda e отдала ему свои гаджеты, которые включают информационно-развлекательную систему с виртуальным аквариумом.

Салон идеальный электромобиль позаимствовал у BMW i3. Он сочетает светлые породы древесины и ткани из растительных волокон, что не только прекрасно выглядит, но и подчеркивает его экологичность.

В то же время практичность EV-21 получил от Citroen e-Berlingo, который может перевозить семь человек, а если в нем сложить все сиденья, можно получить 4 000 литров грузового пространства.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку