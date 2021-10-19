Каким может быть будущий большой электрический внедорожник Hyundai: дизайн, технологии и характеристики

Прогноз относительно внешнего вида, салона, мощности и оснащения автомобиля.

Hyundai готовится расширить свой ассортимент электромобилей с большим внедорожником, который, вероятно, получит название Ioniq 7. Этот трехрядный флагман поможет корейскому автопроизводителю стать углеродно-нейтральным до 2045 года.

На недавнем Мюнхенском автосалоне этот автомобиль продемонстрировали в форме концепта. Его показали в тени будущих Ioniq 5 и Ioniq 6 и не сообщили о нем много деталей. Однако на сайте Carscoops создали рендеры будущей новинки и рассказали о том, какой она может быть.

Hyundai

Многие автопроизводители ограничены своим фирменным дизайном, но Hyundai отказался от этого и разработал модельный ряд со свежим экстерьером. Ioniq 7 снова расширил дизайнерские черты, соединив привередливые детали с футуристическим шиком.

Фронтальный дизайн имеет светодиодную панель, что охватывает всю ширину капота так же, как у минивэна Staria. Ниже расположены фары, которые имеют параметрические пиксели светодиодов, и контрастная передняя панель на месте традиционной решетки радиатора. Также у электрокара резко обрывается задняя часть, есть квадратные крылья и дверные ручки, установленные заподлицо корпуса.

carscoops.com

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В издании не определились с интерьером Ioniq 7, но источники сообщают, что с точки зрения стиля, оборудования и практичности он будет столь же модным, как Ioniq 5.

Стоит ожидать цифровую панель приборов и информационно-развлекательный дисплей, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, дисплей дополненной реальности и расширенное распознавание голоса. Вспомогательные средства для водителя, вероятно, включать автономное управление 2-го уровня, помощь во время удержания полосы движения, мониторинг слепых зон, предупреждения о перекрестном движении сзади и обновления через Сеть.

carscoops.com

Как Ioniq 5 и 6, Ioniq 7 использует платформу E-GMP Hyundai Motor Group, общую с другими электромобилями Kia и Genesis. Он будет оснащен аккумулятором на 100 кВт-час с приблизительным запасом хода более 483 км. Система на 800 вольт позволит быстро заряжать постоянным током до 350 кВт, а подзарядка от 10 до 80 процентов займет всего 18 минут.

Будет доступен полный привод, а двухмоторный агрегат возможно будет генерировать 308 л.с. Наверное, будут предложены и более мощные варианты. Вероятно, модель получит показатели, которые затмят мощную Kia EV6 GT и ее 577 лошадиных сил и 740 Ньютон-метров крутящего момента.

Ioniq 7 может быть представлен в виде концепта в ближайшие месяцы, а производственная версия выйдет в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что новый электрокар Hyundai покорил один из мировых рынков.

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