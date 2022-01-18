Какое авто купить вместо кроссовера Mitsubishi Outlander: самые интересные варианты на украинском рынке

Кроссоверы очень популярны в нашей стране, потому они очень быстро продаются.

Снег постепенно исчезает с дорог и вместо него появляются ямы. Глядя на это, становится ясно, что самым лучшим автомобилем станет кроссовер. Вот к примеру, Mitsubishi Outlander. Такая машина у дилера стоит 737 000 грн. (примерно 26 300 долларов). За эти деньги вы получите большой автомобиль с передним приводом, довольно хорошим двигателем на – 2 литра и обычным вариатором. Но что делать, если хочется чего-нибудь другого.

ТСН.Авто подготовил для вас подборку лучших аналогов Mitsubishi Outlander на нашем рынке.

Начнем с любопытного представителя Японии – Nissan X-Trail. Будущий владелец должен заплатить за него 667 800 грн (примерно 23 800 долларов). Под капотом у него будет расположен обычный двигатель на 2 литра, а к нему инженеры добавили обычную механическую коробку передач, которая уже давно проверена временем. Конечно, за эти деньги Nissan X-Trail не будет иметь систему полного привода. Но следует отметить, что высокий клиренс уже решит большинство проблем, связанных с нашими дорогами. Также вы получите приятный дизайн и интерьер.

motor.ru

Теперь еще один бестселлер на украинском рынке – Toyota RAV4. За автомобиль в базовой комплектации дилер требует 693 400 грн (примерно 24 700 долларов). За эти деньги вы получите двигатель на 2 литра, который будет работать с обычной механической коробкой передач. Автомобиль будет оснащен современной мультимедиа и будет иметь подогрев сидений и датчики света и дождя. Но полный повод за этот ценник так и не занесли.

www.drom.ru

Теперь давайте рассмотрим автомобиль корнями из Германии – Volkswagen T-Cross. Этот автомобиль стоит 698 400 грн (приблизительно 24 900 долларов). За этот ценник предлагают автомобиль с небольшим турбированным двигателем объемом 1 литр, работающим в паре с современной DSG коробкой на 7 ступеней. Комплектация уже неплохая – она имеет 6 Airbag, автоматическое освещение с LED лампами, подогрев сидений и датчики света и дождя. Также небольшие габариты автомобиля дарят водителю полную свободу движения в условиях большого мегаполиса.

volkswagen.ua

Почти народный автомобиль – KIA Sportage. Такой автомобиль стоит 714 900 грн (примерно 25 500 долларов). Под капотом у него разместился двигатель на – 2 литра, а ему помогает обычная и надежная АКПП на 6 передач. В комплектации вы найдете: датчики дождя и света, подогрев сидений, задние парктроники и камера заднего вида. Весьма неплохой автомобиль за достаточно демократичный ценник. Тем более, что автомобиль получил новый интересный дизайн.

iXBT

И напоследок, бюджетное авто со своим личным характером – Opel Mokka. Чтобы приобрести такой автомобиль, вам нужно оплатить 716 800 грн (примерно 25 600 долларов). Здесь двигатель немного слабее предшественника – 1.2 литра с турбиной, за переключение передач отвечает АКПП на 8 диапазонов, поэтому авто будет значительно экономить ваш бюджет. С комплектацией все традиционно – датчик света и дождя, подогрев сидений и мультимедиа с навигацией.

www.infocar.ua

Автомобили все надежны и имеют интересный дизайн. Но найти их в наличии и еще в той комплектации, которая вам нужна очень не просто.

Напомним, что выбрать вместо популярного седана Toyota Corolla : лучшие варианты на украинском рынке.