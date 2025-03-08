Какое наказание грозит украинцам, которые управляют авто после лишения прав

За такое нарушение на водителя могут наложить штраф в размере 20 400 гривен.

В Украине управление транспортным средством после лишения водительских прав является нарушением, что влечет за собой значительные штрафы.

Об этом сообщило издание Факты ICTV.

Если водитель, лишенный прав, снова садится за руль, ему грозит штраф. Согласно статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такое нарушение налагается штраф в размере 20 400 гривен (1 200 тысяч рублей).

Важно, что водитель, которому установлены временные ограничения в праве управления, может получить лишение прав на срок от трех до шести месяцев. При повторном нарушении штраф увеличивается до 40 800 гривен, а также возможное лишение прав на срок от 5 до 7 лет.

В общем, для водителя, управляющего авто без прав, предусмотрены следующие штрафы:

за отсутствие документов, предоставляющих право управлять – 3 400 гривен;

за отсутствие документов на авто — 425 гривен;

за езду после лишения прав — 20 400 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, как избежать получения штрафов за нарушения, совершенные новыми владельцами авто.

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