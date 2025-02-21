Какое горючее лучше использовать зимой для автомобиля: советы водителям

Чем ниже октановое число, тем быстрее загорается топливо, что немаловажно при холодном запуске.

Зимние условия могут оказывать существенное влияние на работу двигателя автомобиля, и одним из факторов, определяющих эффективность работы, является октановое число горючего.

Об этом сообщило издание zubr.in.ua.

Эксперты отметили, что правильный выбор бензина помогает двигателю прогреваться быстрее и работать более стабильно. Чем ниже октановое число, тем быстрее загорается топливо, что немаловажно при холодном запуске.

Низкооктановый бензин, например А-92 вместо А-95, или А-95 вместо А-98, благодаря меньшему количеству спиртов и эфиров легче воспламеняется и дает двигателю возможность быстрее прогреваться, что критично в морозы. Однако эксперты предупреждают, что использовать бензин с октановым числом ниже рекомендованного производителем нельзя. Если в инструкции указан только А-95, то это горючее и должно быть залито в бак.

При этом, если производитель разрешает выбор между А-92 и А-95, зимой можно спокойно использовать А-92, что позволит быстрее прогревать двигатель без ущерба для его работы.

Напомним, ранее эксперт назвал 7 роковых ошибок во время проверки уровня масла.

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