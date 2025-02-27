Какого цвета должно быть моторное масло: советы по выбору

При покупке моторного масла следует руководствоваться не его цветом, а рекомендованными для двигателя характеристиками.

Цвет моторного масла не является постоянным признаком и может значительно отличаться в продуктах разных производителей. Можно ли по цвету определить качество моторного масла, пишет NewsYou.

Цвет моторного масла может варьировать от светло-желтого до темно-коричневого, а некоторые производители даже добавляют красители, которые придают маслу синие или зеленые оттенки и делают его узнаваемым. Но разница в цвете свидетельствует не о качестве масла, а о количестве и составе присадок, которые добавляют в масло для усиления его свойств.

"Современные синтетические масла могут иметь более темный оттенок из-за содержания высокотехнологичных присадок. В то же время сам цвет не является ключевым показателем качества", – говорится в публикации.

Впрочем, водителей предупреждают, что качественное моторное масло не бывает абсолютно бесцветным, как вода, или полностью черным как мазут. В первом случае это может свидетельствовать о "бедном" составе, то есть отсутствии или недостатке необходимых присадок. Во втором случае – о низком качестве базовой составляющей.

Специалисты также предостерегают водителей от покупки моторного масла неизвестных марок, которые могут оказаться подделкой и повредить двигатель. Поэтому при покупке моторного масла следует руководствоваться не его цветом, а рекомендованными для вашего двигателя характеристиками, а также выбирать продукцию проверенных брендов.

Напомним, коррозионный процесс, портящий кузов автомобиля является одной из самых серьезных проблем, с которыми может столкнуться владелец автомобиля. И ржавчина не всегда является первым признаком проявления коррозии. Водителям рассказали о неочевидном предвестнике, свидетельствующем о начале коррозионного процесса.

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