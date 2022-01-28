Какой автомобиль приобрести на украинском рынке вместо Skoda Karoq

Сейчас автодилеры предлагают автомобили на любой вкус.

Хотя на автомобильном рынке наблюдается кризис, но покупателю с деньгами есть где действительно разгуляться. Вот, к примеру, Skoda Karoq. За такой автомобиль дилеры просят 783 799 грн (примерно 27 900 долларов). За эти деньги вы получите двигатель – на 1.4 литра с турбиной, который будет работать в паре с АКПП на 8 передач. Комплектация также хороша, все что необходимо современному водителю в Karoq есть.

Но если вам не по душе этот автомобиль, ТСН. Авто приготовил для вас подборку лучших аналогов.

Начнём с очень стильного кроссовера Peugeot 2008. Стоит он 750 тысяч гривен (примерно 26 700 долларов). Здесь у вас будет дизельный двигатель – на 1.5 литра с быстрой АКПП на 8 передач. Дизайн автомобиля очень современный и привлекательный. Интерьер также понравится любому. За эти средства вы получите автомобиль с солидной комплектацией, самая главная фишка которой – это объемная 3Д панель.

https://nahodim.com.ua

Теперь у нас компактный кроссовер – Opel Mokka. Автомобиль бюджетный, но он носит индивидуальный характер. Чтобы приобрести такой автомобиль, вам нужно оплатить 753 600 грн (примерно 26 900 долларов). Здесь установлен надежный двигатель – на 1.2 литра с турбиной, также за этот ценник вы уже можете рассчитывать на автоматическую коробку передач на 8 диапазонов, поэтому авто будет значительно экономить топливо и ваш бюджет. С комплектацией все традиционно – датчик света и дождя, подогрев сидений и мультимедиа с навигацией.

https://nahodim.com.ua

Далее рассмотрим популярный корейский кроссовер – Hyundai Tucson. За него нужно выложить 757 800 грн (примерно 27 050 долларов). Под капотом у него традиционный двигатель – на 2 литра и обычная АКПП на 6 передач, конечно, звезд с неба она не хватает, но очень надежна. Не забывайте об очень футуристическом дизайне машины, за эти деньги вы получаете много стиля, хорошую комплектацию и надежность.

https://nahodim.com.ua

Вот мы дошли до небольшого немецкого кроссовера – Volkswagen T-Cross. Это авто стоит 774 928 грн (примерно 27 600 долларов). За этот ценник предлагают автомобиль с довольно неплохим турбированным двигателем объемом 1.5 литра, работающим в паре с современной DSG коробкой на 7 ступеней. Комплектация уже неплохая – она имеет 6 Airbag, автоматическое освещение с LED лампами, подогрев сидений и датчики света и дождя.

www.infocar.ua

И напоследок, бестселлер на украинском рынке – Toyota RAV4. За автомобиль в хорошей комплектации дилер требует 779 667 грн (примерно 27 800 долларов). За эти деньги вы получите двигатель на 2 литра с технологией D-4S, который будет работать с хорошим и быстрым вариатором. Автомобиль будет оснащен современными мультимедиа и всеми необходимыми функциями. Но полный привод за этот ценник так и "не занесли".

https://auto.ru

Среди этих автомобилей каждый автомобилист сможет выбрать для себя вариант, который ему по душе.

Напомним, что выбрать вместо популярного седана Toyota Corolla: лучшие варианты на украинском рынке.