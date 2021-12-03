Какой автомобиль приобрести на украинском рынке за 8 тысяч долларов

За этот бюджет можно выбрать довольно неплохой комфортный автомобиль.

Купить автомобиль для большинства людей – это целое событие. Неудивительно, что к этому действу люди подходят очень серьезно. Наш рынок переполнен сомнительными предложениями и найти достойный вариант сложно.

ТСН.Авто решил помочь вам сделать выбор и создал подборку самых интересных вариантов автомобилей в кузове седан за 8 тысяч долларов (примерно 216 000 грн).

Первый автомобиль, на который следует обратить внимание – Skoda Octavia 2005 года выпуска. Стоит она 7100 долларов (примерно 191700 грн), за эти деньги вы получите машину на механической КПП и с двигателем на 2 литра TSI. Также это очень надежный автомобиль, а обслуживать его стоит не дорого. По комплектации все также хорошо: обогрев передних сидений, 4 подушки безопасности и климат-контроль.

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Далее также очень популярный автомобиль – Volkswagen Polo 2012 года. За него продавцы просят 7600 долларов (примерно 205200 грн). За хороший ценник вы получите авто на АКПП с двигателем 1.6 литра. Для комфортной езды будут установлены: кондиционер, подогрев сидений и минимальный электропакет. Только помните, что эти автомобили в большинстве своем пригнаны из США, поэтому смотрите очень внимательно, чтобы не попасть в беду.

naavtotrasse.ru

Renault Fluence 2012 выпуска – очень неплохой семейный автомобиль. За него придется заплатить 7700 долларов (примерно 207900 грн). Небольшая цена, как для большого и комфортного автомобиля. Эти автомобили обычно имеют дизельный двигатель на 1.5 литра и автоматическую КПП. Также французы известны тем, что имеют очень богатую комплектацию. Например, Megane может похвастаться кожаным салоном, неплохой аудиосистемой, климат-контролем и обычно подогревом сидений.

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А этот автомобиль понравится людям, которые любят практичные автомобили – Hyundai Santa Fe 2007 года. Он стоит 7 900 долларов (примерно 213 300 грн), речь идет об автомобиле с дизельным двигателем на 2.2 литра и механической коробке передач. Машина конечно не создана для бездорожья, но передвигаться по нашим дорогам, и съездить на дачу с полноприводным паркетником гораздо интереснее. Также вы получите подогрев сиденья, круиз-контроль и климат-контроль.

uk.wikipedia

И автомобиль, за последние годы ставший очень популярным в Украине – Ford Focus 2015 года. Чтобы его приобрести, вам нужно иметь 7900 долларов (примерно 213300грн). Двигатель будет обычный 2 литра и автоматическая коробка передач. Комплектации разные, но даже в базовой вы получите кондиционер, подогрев сидений и хорошую аудиосистему. И снова обращайте внимание на состояние авто, ведь официальных таких машин очень мало, большая часть привезена из США, так что внимательно посмотрите, как выполнен ремонт и проверьте автомобиль на подъемнике.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Теперь подытожим, все просто – принимайте решение "холодным" умом. Вам может понравиться автомобиль, но вы должны отложить эмоции на второй план и полностью проверить машину на СТО. Если продавец на вас давит, лучше отказаться от этого варианта.

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