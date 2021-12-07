Какой автомобиль выбрать на украинском рынке при бюджете 10 тысяч долларов

За этот бюджет можно найти достаточно хороший и свежий автомобиль.

Когда покупаешь автомобиль, главное определиться с бюджетом, ведь предложений много и "сокровище" можно отыскать за любые деньги.

ТСН.Авто подготовил для вас подборку лучших вариантов за бюджет до 10 000 долларов (примерно 272 000 грн).

Начнём с популярного автомобиля на нашем рынке – Volkswagen Jetta 2014 года. Это авто стоит 8200 долларов (примерно 223 040 грн). За эти деньги можно купить автомобиль с двигателем 1.8 литра и 2.5 литра. В этом случае, для экономии лучше выбрать последний вариант, ведь на него без проблем можно установить ГБО. Конечно с современными ценами на голубое топливо – это не очень поможет, но если вы планируете приобрести автомобиль на долгое время – то ГБО неплохая инвестиция. Также комплектация таких авто очень хорошая: кондиционер, АКПП и мультимедиа с полноценным дисплеем.

Следующий еще один бестселлер автомобильного мира Украины – Mitsubishi Lancer 2009 года. За такой автомобиль придется заплатить 8300 долларов (примерно 225 760 грн). За эти деньги вы получите автомобиль с двигателем на 2 литра, который будет работать в паре с вариатором. Такое авто идеально подходит для начинающих и людей, которым нужна простая машина. При этом вы будете иметь подогрев передних сидений, функциональный руль и климат-контроль.

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Теперь у нас представитель Кореи – Hyundai Sonata 2012 года. Будущему владельцу придется выложить 8500 долларов (примерно 231 200 грн). Таких автомобилей очень много, но они очень разные. Есть – официальные, пригнанные из США и из Кореи. Последние будут с просто нереальными пробегами, так что они подходят больше для такси. Из США нужно искать нормально восстановленный автомобиль. А вот официальный интереснейший, но ценники там чаще всего не очень приветливы. В наш бюджет лучше всего подходит Hyundai Sonata из США. Такая машина будет иметь двигатель на 2,4 литра и надежную АКПП. Также большинство машин на нашем рынке продаются с уже установленным ГБО.

uk.wikipedia

Конечно мы подыскали вам надежный и неприхотливый паркетник. Его роль досталась – Chevrolet Captiva в 2008 году. Такой автомобиль в хорошем состоянии будет стоить 9 700 долларов (примерно 263 840 грн). Главная особенность этого автомобиля – большой клиренс и полный привод. В движение его приводит хороший двигатель на 2 литра и проверенная временем автоматическая коробка передач на 5 ступеней. Также, авто будет на полной комплектации – кожаный салон, климат-контроль, подогрев сидений и так далее.

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И лучшим выбором в этом бюджете для неприхотливых водителей станет Volkswagen Passat 2013 года. Продавцы просят за него 9800 долларов (примерно 266 560 грн). Здесь та же ситуация, что и с Jetta. Есть официальные автомобили с более сложными двигателями с системой прямого впрыска топлива, а есть обычные, которые не доставляют проблем своему владельцу и с радостью потребляют газ. Так что лучше обратите внимание на автомобили с двигателем на 2.5 литра. Еще одним бонусом такой вариации Passat станет то, что на него устанавливается обычная автоматическая коробка передач, которая при должном обслуживании сможет прожить очень долго.

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И уже традиционный совет – покупайте автомобиль с холодным умом и всегда проверяйте его на СТО.

Напомним вам о совете, какой автомобиль приобрести на украинском рынке за 8 тысяч долларов.