Какой автомобиль выбрать вместо популярного кроссовера Toyota RAV4

Самым интересным аналогом оказался корейский внедорожник – Hyundai Tucson.

Кроссовер RAV4 от Toyota получил свою популярность из-за своей безумной надежности и очень современного дизайна. В автомобиле сочетается качество и новейшие технологии, в которых японцы точно разбираются.

Но если вы не хотите быть как все, и думаете купить себе другое авто, ТСН.Авто подготовил для вас подборку лучших аналогов.

За RAV4 в хорошей комплектации дилер требует 741 807 грн (примерно 27 500 долларов). За эти деньги вы получите двигатель на 2 литра, который будет работать с хорошим вариатором. Автомобиль будет оснащен современной мультимедиа и будет иметь хорошую эргономику салона.

Начнем с почти народного автомобиля – KIA Sportage. За этот автомобиль придется выложить 644 556 грн (примерно 23 800 долларов). Под капотом у него разместился двигатель на 1.6 литра, ему помогает обычная и надежная АКПП на 6 передач. В комплектации вы найдете датчик дождя и света, подогрев сидений и задние парктроники.

kia.ua

Следующий автомобиль корнями из Германии – Volkswagen T-Cross. Этот автомобиль стоит 676 568 грн (приблизительно 25 000 долларов). За этот ценник предлагают автомобиль с небольшим турбированным двигателем объемом 1 литр, он работает в паре с современной коробкой DSG на 7 ступеней. Комплектация минимальна, но даже она имеет 6 Airbag, автоматическое освещение с LED лампами и подогрев сидений.

volkswagen.ua

Opel Mokka – автомобиль похож на предыдущий, но он носит совершенно индивидуальный характер. Чтобы приобрести такой автомобиль, вам нужно заплатить 698 200 грн (примерно 25 800 долларов). Здесь двигатель более мощный, 1.2 литра с турбиной и АКПП на 8 передач, так что, авто будет значительно экономить ваш бюджет. С комплектацией все традиционно датчик света и дождя, подогрев сидений и мультимедиа с навигацией.

www.infocar.ua

Французы также ворвались к нам со своим Peugeot 2008. Такой кроссовер с безумным дизайном стоит 734 500 грн (примерно 27 203 долларов). За движение отвечает бензиновый турбо двигатель на 1.2 литра с АКПП. Но следует сказать, что в этом случае вы платите не за технические характеристики, а за крутой и современный дизайн и классную эргономику. Автомобиль довольно бюджетный, но привлекает внимание. Также комплектация имеет все необходимые опции.

autocentre.ua

Еще один бестселлер – Hyundai Tucson. Этот корейский кроссовер стоит 736 900 грн (примерно 27 300 долларов). Здесь агрегаты более похожи на RAV4 – двигатель 2 литра и АКПП. Машина тоже получила необычный дизайн, особенно передней части. Комплектация неплохая: подогрев сидений, полный электропакет, круиз-контроль и климат-контроль.

www.infocar.ua

Теперь вы знаете на какие автомобили обратить внимание и на какой бюджет рассчитывать.

Недавно ТСН.Авто делал подборку, которую выбрать вместо популярного Volkswagen Passat на рынке Украины.