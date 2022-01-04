Какой автомобиль выбрать вместо популярной Skoda Kodiaq: лучшие варианты на украинском рынке

Одним из лучшим аналогом оказался – Ford Kuga.

Skoda Kodiaq – внедорожник, который любят украинцы. За 898 тысяч грн (примерно 33 200 долларов) вы получите автомобиль с турбированным двигателем на 2 литра, быструю автоматическую коробку передач DSG и систему полного привода.

Но если вам не нравится этот автомобиль, не огорчайтесь. ТСН.Авто подготовил для вас подборку лучших аналогов.

Начнем с почти народного автомобиля – KIA Sportage. За этот автомобиль придется выложить 708 068 грн (примерно 26 224 долларов). Под капотом у него разместился двигатель на 1.6 литра, а ему помогает обычная и надежная АКПП на 6 передач. В комплектации вы найдете датчик дождя и света, подогрев сидений и задние парктроники. Весьма неплохой автомобиль за небольшой ценник.

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Далее представитель Японии – Nissan X-Trail. Будущий владелец должен будет заплатить за него 780 380 грн (примерно 28 900 долларов). Под капотом у него будет расположен обычный и надежный двигатель на 2 литра, а ему "к паре" инженеры добавили вариатор, который уже давно проверен временем. Также, что очень важно – Nissan X-Trail за эти деньги, также будет иметь систему полного привода. Кроме этого, в машине довольно приятный и эргономичный салон, хорошая мультимедиа и все необходимые для современного водителя настройки.

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Теперь еще один бестселлер на украинском рынке – Toyota RAV4. За автомобиль в хорошей комплектации дилер требует 823 847 грн (примерно 30 512 долларов). За эти деньги вы получите двигатель на 2 литра, который будет работать с хорошим и быстрым вариатором. Автомобиль будет оснащен современной мультимедиа и очень стильным дизайном. Но полный привод за этот ценник так и не занесли.

www.drom.ru

Теперь давайте рассмотрим автомобиль корнями из Германии – Volkswagen T-Cross. Этот автомобиль стоит 848 077 грн (приблизительно 31 400 долларов). За этот ценник предлагают автомобиль с небольшим турбированным двигателем объемом 1 литр, работающим в паре с современной DSG коробкой на 7 ступеней. Комплектация уже неплохая – она имеет 6 Airbag, автоматическое освещение с LED лампами, подогрев сидений и датчики света и дождя.

https://auto.ironhorse.ru

Вот мы и дошли до последнего претендента – Ford Kuga. Этот красавец стоит 895т544 грн (примерно 33 160 долларов). Под капотом у него установлен двигатель Ecoboost на 1.5 литра, а за передачи отвечает обычный традиционный автомат на 8 передач. Система полного привода тоже неплохая, поэтому при наличии зимней резины дискомфорта в езде вы не получите. Дизайн современный, салон качественный, а мультимедиа наконец-то догнала европейских конкурентов.

https://vidi.ua

Напомним, что выбрать вместо популярного Volkswagen Passat на рынке Украины.