Какой б/у автомобиль можно найти на авторынке Латвии

Хороших автомобилей на рынке хватает, но отыскать их тяжело.

Все больше автомобилистов пытаются отыскать для себя хорошее авто из-за границы. Но сделать это не так-то просто. Автомобильный кризис сделал так, что спрос превышает предложение, поэтому хорошие варианты за небольшой ценник быстро продаются.

Автомобильный блогер из Youtube-канала EDGARS AUTO FANS сделал подборку самых интересных подержанных автомобилей на рынке Латвии.

Начнём с BMW 3 2012 года. Автомобиль в кузове универсал с пробегом в 245 тысяч километров стоит 6 тысяч евро (примерно 180 000 грн). Под капотом у него обычный и проверенный дизельный двигатель – 1.6 литра. Коробка передач механическая, что учитывая немаленький пробег даже лучше, чем АКПП. Большой багажник и просторный салон понравится водителям с большой семьей.

Теперь рассмотрим популярный в Европе кроссовер – Toyota Rav4. За автомобиль 2009 года с пробегом 220 тысяч километров просят 6 700 евро (примерно 201 000 грн). Здесь двигатель также дизельный на – 2.2 литра, работающий с механической коробкой передач. Но самое главное это большой клиренс и полный повод. На таком автомобиле чувствуешь себя уверенно даже на бездорожье.

Автомобиль, который все уважают за комфорт и безопасность – Volvo S80 2011 года. С дизельным двигателем на 2 литра и АКПП он стоит 7 900 евро (примерно 237 000 грн). За 11 лет, он уже "пробежал" по европейским дорогам 193 тысячи километров. Здесь у вас будет авто в полной комплектации – кожаный салон, климат-контроль и много интересного.

Вот к нам "пришел" представитель немецких люксовых внедорожников — Audi Q7 2008 года. Автомобиль имеет турбированный дизельный двигатель на 3 литра и пробег в 280 тысяч километров. За этого великана продавец просит 10 500 евро (примерно 315 000 грн). Конечно, салон автомобиля очень удобен и имеет все современные функции. Но при покупке такого авто нужно быть очень внимательным. У них часто наблюдаются проблемы с турбинами и пневматической подвеской. Поэтому загоняете машину на СТО, проверяете и только потом покупаете.

И напоследок, хороший городской кроссовер – Mercedes-Benz GLK. 2010 года с дизельным двигателем на 2.2 литра он стоит 11 600 евро (примерно 348 000 грн). Пробег не сильно велик – 156 тысяч километров. Коробка передач автоматическая, салон кожаный и очень много полезных опций, все это в Mercedes-Benz GLK. Здесь также нужно уделить внимание двигателю – система CDI достаточно нежная, поэтому ее лучше проверить.

Автомобильный рынок в Латвии более дорогой чем в Эстонии и Польше, но и качество авто лучше.

Напомним, какой подержанный автомобиль приобрести на рынке Эстонии 2022 года.