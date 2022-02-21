Какой б/у автомобиль можно приобрести на рынке Литвы до 2 тысяч долларов

Какой б/у автомобиль можно приобрести на рынке Литвы до 2 тысяч долларов

Вариантов много, поэтому можно без проблем выбрать нужный автомобиль.

Литовский авторынок достаточно популярен среди украинских автобизнесменов. Но это не удивительно, ведь там можно без проблем приобрести неплохой автомобиль за небольшие деньги.

ТСН.Авто подготовил для вас подборку лучших предложений до 2 тысяч долларов на автомобильном рынке Литвы.

Volvo S40

Начнем с довольно бюджетного автомобиля – Volvo S40 2006 года. За автомобиль с пробегом в 180 тысяч километров нужно заплатить 1150 долларов (примерно 32 300 грн). Под капотом у него хороший двигатель – на 2 литра и обычная механическая коробка передач. Комплектация довольно неплохая, но этот автомобиль не просто так дешевый. Обслуживать Volvo достаточно дорого, поэтому это нужно учитывать при покупке.

Subaru Legacy

Далее автомобиль проверенный временем – Subaru Legacy 2000 года. Такой автомобиль с пробегом в 270 тысяч километров стоит 1350 долларов (примерно 37 800 грн). Самое главное здесь – это комплектация. Автомобиль имеет мощный двигатель – 2.5 литра, автоматическую коробку передач и систему полного привода. Также внутри вы получите кожаный салон, подогрев сидений и климат-контроль.

Peugeot 207

Теперь мы перейдем к компактному городскому авто – Peugeot 207 2007 года. Этот небольшой хэтчбек с пробегом в 116 тысяч километров стоит 1400 долларов (около 39 200 грн). Он имеет небольшой двигатель – 1.4 литра и надежную коробку передач. Габариты этого авто просто идеальны для большого мегаполиса. И перед покупкой обязательно хорошо проверяйте авто, ведь Peugeot достаточно сложный автомобиль в обслуживании.

Мазда 5

Если вам нужен семейный автомобиль, вам хорошо подойдет – Mazda 5 2009 года. Авто будет иметь пробег в 200 тысяч километров, двигатель – на 2.3 литра и АКПП. За него дилер попросит 1600 долларов (примерно 44 800 грн). В эту машину можно без проблем вместить всю семью и останется много места для багажа.

Volkswagen Passat

И куда без мегапопулярного – Volkswagen Passat 2006 года. Эти автомобили разлетаются словно "горячие пирожки". Поэтому в автосалонах не стесняются брать за них 2 тысячи долларов (примерно 56 000 грн). Здесь все по стандартам – дизельный двигатель – на 2 литра, механическая коробка передач и кузов универсал. Большинство потребностей это авто без проблем удовлетворит.

Напомним, какой подержанный автомобиль можно приобрести на рынке Германии до 2 тысяч долларов.