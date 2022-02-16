Какой б/у автомобиль можно приобрести на рынке Польши до 2 тысяч долларов

Какой б/у автомобиль можно приобрести на рынке Польши до 2 тысяч долларов

На рынке Польши еще можно выбрать хорошее авто.

Большинство автомобилистов знают, что на автомобильном рынке сейчас серьезный кризис и, несмотря на это, из-за границы можно привезти неплохой автомобиль за небольшие деньги.

ТСН.Авто подобрал для вас топ лучших вариантов на авторынке Польши в бюджете до 2 тысяч долларов (примерно 56 000 грн).

Seat Ibiza

Начнем с довольно популярного авто на европейском рынке – Seat Ibiza 2005 года. За такое авто с пробегом 300 тысяч километров дилер просит 1250 долларов (примерно 35 000 грн). Под капотом у него экономичный двигатель – на 1.4 литра и обычная механическая коробка передач. Опций немного, но есть все необходимое.

Opel Astra

Дальше тоже хороший автомобиль – Opel Astra 2007 года с пробегом 140 тысяч км. За него нужно заплатить 1700 долларов (примерно 47 600 грн). Автомобиль имеет дизельный двигатель объемом 1.7 литра и механическую коробку передач. Этот автомобиль хорошо подойдет для начинающих водителей и небольшой семьи.

BMW 3 series

Этот автомобиль хорошо знают в Украине – BMW 3 series 2000 в кузове универсал. С пробегом в 190 тысяч километров он стоит 1850 долларов (примерно 51 800 грн). Автомобиль хоть и старенький но надежный и приятный. Он имеет дизельный двигатель – на 1.9 литра и надежную "механику". В этот автомобиль можно вместить много вещей и пассажиров.

KIA Ceed

Теперь мы добрались до небольшого хэтчбека – KIA Ceed 2008 года. Пробег авто имеет 189 тысяч километров и стоит оно 1900 долларов (примерно 53 200 грн). Двигатель в этом случае дизельный и имеет объем 2 литра. Коробка передач механическая, что значительно удешевляет обслуживание авто. Салон небольшой, но для города такой машины предостаточно.

Land Rover Freelander

И напоследок простой и неплохой внедорожник – Land Rover Freelander 2001 года, пробежавший по европейским дорогам уже 285 тысяч километров. Такой автомобиль с дизельным двигателем – на 2 литра и механической коробкой передач стоит 2000 долларов (примерно 56 000 грн). На такой машине вы без проблем сможете прокатиться по настоящему бездорожью.

Так что вы без проблем сможете выбрать для себя неплохой вариант за нормальную цену.

Напомним, какой подержанный автомобиль можно приобрести на рынке США до 2 тысяч долларов