Какой б/у автомобиль можно приобрести в Германии в 2022 году

Какой б/у автомобиль можно приобрести в Германии в 2022 году

Цены на подержанные авто значительно выросли, поэтому приобрести хорошее авто за небольшую цену – большая удача.

Если на нашем внутреннем рынке не нашлось вам автомобиля, тогда всегда его можно приобрести за рубежом. Только надо помнить, что сейчас автомобильный рынок находится в кризисе, поэтому найти хорошее авто за небольшие деньги трудно.

Автомобильный блоггер на Youtube-канале Auto Welt показал, какой автомобиль можно приобрести в Германии в 2022 году.

Начнем с украинского любимца – Volkswagen Golf в кузове универсал 2013 года. Такой автомобиль с пробегом 107 тысяч километров стоит 9 500 евро (примерно 285 000 грн). Под капотом у него турбированная четверка — 1.2 литра, которая работает с обычной и надежной механической коробкой передач. Комплектация не люксовая, но все необходимое здесь есть. Также, что понравится многим большой багажник, в который можно сложить любые вкусности от бабушки.

Теперь немецкий автомобиль для начинающих Opel Astra 2015 года. Дилеры просят за автомобиль с пробегом 123 тысяч километров 11 500 евро (примерно 345 000 грн). Такой автомобиль имеет небольшой двигатель на – 1 литр и механическую коробку передач. Салон маленький, но водителю и пассажирам там довольно комфортно. Также здесь есть кондиционер, круиз-контроль и электропакет.

Skoda Fabia – народный автомобиль на наших дорогах. За автомобили 2019 года с пробегом всего 19 тысяч километров, будущий владелец заплатит 13 900 евро (примерно 417 000 грн). В движение автомобиль приводит двигатель – на 1 литр с небольшой турбиной, КПП – механическая. Такой автомобиль идеально подойдет для небольшой семьи, такси и каршеринга. Небольшой пробег гарантирует беспроблемную эксплуатацию в ближайшие несколько лет.

Далее рассмотрим – Seat Leon 2019, который уже пробежал Германией 59 тысяч километров. Такой автомобиль стоит 16 300 евро (примерно 489 000 грн). За эти деньги вы получите: двигатель – на 1.5 литра, АКПП, климат-контроль, подогрев сидений и комбинированный салон из искусственной кожи и алькантары. Это авто достаточно экономичное и недорогое в обслуживании, поэтому чаще всего его покупают неприхотливые водители.

Ну и куда без легендарной – Skoda Octavia. Автомобиль 2018 года, пробежавший уже 112 тысяч километров стоит – 20 900 евро (примерно 627 000 грн). Здесь у вас будет дизельный двигатель с турбиной на – 2 литра, АКПП, кожаный салон, подогрев сидений и многое другое. Самое главное то, что дизельный двигатель гораздо надежнее, чем его бензиновые "братья", также спрос на такие автомобили гораздо выше.

Как видим, цены на автомобили в Германии значительно больше, чем в других популярных странах Европы. Но некоторые опытные перекупщики уверяют, что цена выше из-за того, что состояние авто намного лучше, поэтому каждый выбирает сам для себя.

Напомним, какой подержанный автомобиль можно приобрести на рынке Польши в 2022 году.