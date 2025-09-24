Какой гибрид купить: эксперты назвали 5 моделей, которые реально экономят горючее, а не только на бумаге

Автомобиль / © Pixabay

Рекламные обещания часто не соответствуют реальности, когда речь идет о топливной экономии гибридных автомобилей. Хотя официальные рейтинги помогают сравнивать, они не дают полную картину реальных затрат в повседневной жизни. Эксперты, проводящие собственные независимые испытания, определили пять моделей, которые не только на бумаге, но и в реальных дорожных условиях доказали свою способность экономить деньги.

Об этом пишет Jalopnik.

Kia Niro

Kia Niro больше похож на высокий хэтчбек, чем на кроссовер, но его главный козырь — топливная эффективность. Это, пожалуй, самый лучший выбор, если ваша цель — минимальные затраты. Плагин-гибридная (PHEV) версия Niro предлагает 53 километра запаса хода исключительно на электротяге. Однако, если нет возможности регулярно заряжать аккумулятор, лучше выбрать обычную гибридную версию, поскольку PHEV без заряда потребляет больше топлива.

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid стоит примерно на $3000 дороже негибридной версии, но это оправданная инвестиция. По оценкам EPA, ее топливная эффективность настолько высока, что позволяет экономить в среднем $400 в год. Это означает, что первоначальные расходы полностью вернутся через несколько лет владения. Со средним показателем в 4,9 литра на 100 км это идеальный выбор для тех, кто ценит экономию превыше всего.

Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid является прямым конкурентом Toyota Corolla Hybrid и демонстрирует такую же отличную экономию горючего. Выбор между этими двумя компактными гибридами беспроигрышный. Elantra Hybrid получила обновленную подвеску, что улучшает управляемость и в то же время делает поездку более комфортной. Кроме того, более смелый и современный стиль Elantra может стать решающим фактором выбора.

Toyota Camry Hybrid

Хотя цены на новую Toyota Camry приближаются к отметке $30 000, есть хорошая новость: теперь каждая Camry гибридна. Это гарантирует водителям отличную экономию топлива независимо от комплектации. Новая Camry стала значительно лучше предшественницы и, по слухам, может предложить даже немного спортивного характера, что выгодно выделяет ее среди конкурентов, таких как Honda Accord.

Toyota Prius

Если размеры Camry для вас избыточны, эксперты советуют обратить внимание на Toyota Prius. По схожей цене он предлагает еще лучшую среднюю экономию горючего и, что немаловажно, выглядит невероятно стильно. Toyota преодолела свой страх делать Prius привлекательным, и новый, более обтекаемый и спортивный дизайн, точно оценят покупатели. Хотя он смотрится компактным, в задней части салона окажется больше места над головой, чем можно ожидать. Prius определенно стоит серьезного рассмотрения, если вам нужна максимальная эффективность.

