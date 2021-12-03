Какой реальный пробег на трассе у популярных электрокаров

Mercedes удалось получить как последнее, так и первое место.

Немецкие эксперты проверили топовые электрокары в реальных условиях. Для тестирования выбрали 10 популярных электричек и на них проехались автобаном.

Для чистоты эксперимента все автомобили двигались со скоростью 130 километров в час и в одинаковых погодных условиях. Об этом на своем сайте сообщило издание Auto Bild.

Все кто хоть раз сталкивался с электрокаром знает, что движение по трассе для него – это реальная проблема. Ведь стихия электромобилей – пробки. Когда автомобиль постоянно двигается с большой скоростью, растет сопротивление воздуху, что заставляет аккумулятор производить больше энергии для поддержания движения в заданном ритме. Итак, реальный запас хода в таком путешествии зависит от целого ряда факторов, на которые трудно повлиять.

Худший показатель у Mercedes-Benz EQV 300. На одном заряде он смог проехать всего 273 километра. Следующий не очень эффективный электрокар – Kia e-Soul с показателем в 280 километров. Уже лучше себя показали Hyundai Ioniq 5 с 290 километров и Kia EV6, который протянул 295 км. С Volkswagen ID.4 GTX удалось "выжать" 332 километра, что уже неплохой показатель.

Первую пятерку открывает Porsche Taycan 4S, на безумном спорткаре удалось проехать 352 км. Его обогнали Audi RS e-tron GT и Ford Mustang Mach-E GT с одинаковым результатом в 367 км. На втором месте рейтинга оказался кроссовер от баварцев – BMW iX xDrive50, он проехал на одном заряде 434 километра. Самый большой показатель также у немцев – Mercedes-Benz EQS 580 4Matic проехал рекордные 444 километра.

Напомним, что Германия откажется от автомобилей с традиционными двигателями к 2030 году.