Какой штраф за грязные номера в автомобиле: патрульные дали ответ (фото)

В патрульной полиции Киевщины объяснили, в каких случаях запрещено вождение или эксплуатацию автомобиля.
Управление автомобилем без номерного знака с закрытым, грязным или не освещенным номерным знаком: это еще не весь перечень нарушений требований законодательства относительно номеров, за которые штрафуют граждан.
Об этом предупреждает патрульная полиция в Киевской области.
На днях в Броварах на улице Сергея Москаленко патрульная полиция обнаружила автомобиль Ford Edge, на котором не было номерных знаков.
А в среду, 22 января, около 11 часов, на 31 км автодороги Киев–Чоп патрульные заметили грузовое транспортное средство Daf XF 105, задний номерной знак которого был закрыт посторонним предметом, из-за чего невозможно было определить символы на нем.
"Итак, в обоих случаях мы остановили эти транспортные средства, провели профилактическую беседу с вождями и вынесли постановления по ч. 1 ст. 121-3 (Нарушение требований законодательства по использованию номерных знаков) КУоАП", – говорится в сообщении.
В каких случаях запрещено управление или эксплуатацию автомобиля:
- без номерного знака;
- с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям;
- с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте;
- с перевернутым или неосвещенным номерным знаком;
- с закрытыми другими предметами (в частности, прозрачными);
- с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;
- с загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;
- совершение других умышленных действий, направленных на сокрытие номерного знака.
Нарушение этих требований влечет штраф в размере 70-ти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1190 грн).
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