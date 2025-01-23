Какой штраф за грязные номера в автомобиле: патрульные дали ответ (фото)

В патрульной полиции Киевщины объяснили, в каких случаях запрещено вождение или эксплуатацию автомобиля.

Управление автомобилем без номерного знака с закрытым, грязным или не освещенным номерным знаком: это еще не весь перечень нарушений требований законодательства относительно номеров, за которые штрафуют граждан.

Об этом предупреждает патрульная полиция в Киевской области.

На днях в Броварах на улице Сергея Москаленко патрульная полиция обнаружила автомобиль Ford Edge, на котором не было номерных знаков.

Автомобиль Ford Edge без номерных знаков / Фото: Патрульная полиция Киевской области / Facebook

А в среду, 22 января, около 11 часов, на 31 км автодороги Киев–Чоп патрульные заметили грузовое транспортное средство Daf XF 105, задний номерной знак которого был закрыт посторонним предметом, из-за чего невозможно было определить символы на нем.

У грузовика Daf XF 105 задний номерной знак закрыт посторонним предметом / Фото: Патрульная полиция Киевской области / Facebook

"Итак, в обоих случаях мы остановили эти транспортные средства, провели профилактическую беседу с вождями и вынесли постановления по ч. 1 ст. 121-3 (Нарушение требований законодательства по использованию номерных знаков) КУоАП", – говорится в сообщении.

В каких случаях запрещено управление или эксплуатацию автомобиля:

без номерного знака;

с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям;

с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте;

с перевернутым или неосвещенным номерным знаком;

с закрытыми другими предметами (в частности, прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

с загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;

совершение других умышленных действий, направленных на сокрытие номерного знака.

Нарушение этих требований влечет штраф в размере 70-ти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1190 грн).

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