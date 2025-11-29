Какую кнопку нажать, чтобы быстро убрать конденсат с лобового стекла: совет экспертов

Лобовое стекло / © Фото из открытых источников

С наступлением морозов водители все чаще сталкиваются с проблемой запотевания лобового стекла. Из-за резкого перепада температур на холодной поверхности образуется конденсат, который существенно снижает видимость и затрудняет управление авто. Эксперты напоминают: существует простой и быстрый способ избавиться от конденсата.

Об этом сообщило издание Express и Green Flag.

Специалисты отмечают, что зимой водителям важно соблюдать требования безопасности и отправляться в дорогу только с полностью чистыми окнами В холодное время многие ищут советы в соцсетях, однако Green Flag называет самый надежный способ устранить запотевание — включить кондиционер.

В компании объясняют, что конденсат появляется, когда теплый воздух в салоне соприкасается с холодным стеклом. Чтобы ускорить процесс очистки, советуют сразу после запуска авто включать вентилятор на максимум, направлять воздушный поток на окна и активировать обогрев. Самое важное — не забыть о кондиционере, который сушит воздух и предотвращает накопление влаги.

Специалисты также рекомендуют выключить рециркуляцию и слегка приоткрыть окно, чтобы свежий сухой воздух быстрее рассеял пар. Водителям напоминают: движение с частично запотевшими окнами является нарушением закона и создает серьезную опасность.

