Какую кнопку в авто не стоит нажимать во время снега с дождем: представитель полиции дал важный совет водителям

Даже без активированной кнопки рециркуляции влажность и запотевание стекла могут возникать во время дождя или снега, но если нажимать эту кнопку, ситуация ухудшится из-за быстрого накопления конденсата на стеклах.

В правилах дорожного движения особое внимание уделяется видимости дороги с места водителя, ведь это важно для безопасности не только водителя, но и других участников движения. Однако запотевание стекла может значительно усугубить ситуацию.

Представитель полиции рассказал, какую кнопку в автомобиле не следует нажимать, когда на улице идет дождь или снег, передает NNews.

Важно знать

Новички за рулем часто не обращают внимание на кнопку рециркуляции воздуха в автомобиле и могут случайно ее нажимать. Важно помнить, что даже без активированной кнопки рециркуляции влажность и запотевание стекла могут возникать во время дождя или снега. Но если нажимать эту кнопку, ситуация усугубится из-за быстрого накопления конденсата на оконных стеклах.

Во избежание запотевания можно включить кондиционер, который высушит воздух в салоне. Однако, если кнопка рециркуляции активирована, кондиционер не сможет выполнить свою функцию должным образом. Некоторые пытаются решить проблему, открывая окна, а также снижают температуру обогревателя, чтобы уменьшить накопление влаги на стекле.

Кнопка рециркуляции предназначена для кратковременного использования. Например, она нужна, когда приходится ехать за грузовиком или автобусом во избежание попадания выхлопных газов в салон. Летом она позволяет быстро охладить салон после включения кондиционера, а зимой быстрее прогреть ветровое стекло и салон. Однако не рекомендуется долгое время держать ее включенной, поскольку это может привести к недостатку кислорода в салоне.

Напомним, в Раде рассматривают более жесткие штрафы для водителей.

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