Камеры автофиксации в Украине получат новую функцию: к чему готовиться водителям

Камера автофиксации

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В Украине расширяют функционал камер автофиксации нарушений ПДД. Уже до конца 2025 года эти системы автоматически будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора.

Об этом сообщило издание Autogeek.

Сейчас Центр инфраструктуры и технологий МВД тестирует обновления для существующих камер. Будут использоваться те же комплексы, которые уже работают на дорогах — дополнительное оборудование устанавливать не нужно.

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После внедрения обновлений камеры смогут автоматически определять нарушителей по номерным знакам, как это уже происходит в случаях превышения скорости. За проезд на красный предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

До этого момента такие нарушения фиксировались исключительно патрульной полицией, поэтому большинство водителей избегали ответственности.

В 2024 году сеть камер уже расширили на 40 комплексов. Эксперты считают, что новый функционал повысит безопасность на дорогах, особенно в крупных городах. Но для нарушителей это означает волну новых штрафов.

Напомним, в Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра.

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