- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 974
- Время на прочтение
- 1 мин
Камеры автофиксации в Украине получат новую функцию: к чему готовиться водителям
В Украине камеры автофиксации получат новую функцию — теперь они будут штрафовать за проезд на запрещающий сигнал светофора.
В Украине расширяют функционал камер автофиксации нарушений ПДД. Уже до конца 2025 года эти системы автоматически будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора.
Об этом сообщило издание Autogeek.
Сейчас Центр инфраструктуры и технологий МВД тестирует обновления для существующих камер. Будут использоваться те же комплексы, которые уже работают на дорогах — дополнительное оборудование устанавливать не нужно.
После внедрения обновлений камеры смогут автоматически определять нарушителей по номерным знакам, как это уже происходит в случаях превышения скорости. За проезд на красный предусмотрен штраф в размере 510 гривен.
До этого момента такие нарушения фиксировались исключительно патрульной полицией, поэтому большинство водителей избегали ответственности.
В 2024 году сеть камер уже расширили на 40 комплексов. Эксперты считают, что новый функционал повысит безопасность на дорогах, особенно в крупных городах. Но для нарушителей это означает волну новых штрафов.
Напомним, в Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра.