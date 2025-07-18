Камешки в шинах авто: как эта мелочь может привести к ДТП

Автошина / © pixabay.com

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Казалось бы, обычные мелкие камешки, застрявшие в протекторе автомобильной шины, не представляют угрозы. На самом деле эти, на первый взгляд, незначительные детали могут сильно испортить нервы и даже привести к повреждению колес.

Об этом в комментарии для издания «Твоя Машина» рассказал шиномонтажник с 15-летним стажем из Черкасс Олег.

Почему камешки в шинах — это опасно?

Олег объяснил, что зимние шины особенно склонны «собирать» камни, поскольку имеют более глубокие ламели. Если посторонние предметы не удалить, впоследствии это может привести к вибрации и «биению» руля.

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Однако, речь идет не только о дискомфорте. Гораздо важнее то, что забитый протектор нарушает балансировку колеса, изменяя распределение массы. На трассе это сразу чувствуется — автомобиль начинает «плавать». Если же таких камней много, шина быстрее изнашивается и может даже лопнуть.

Шиномонтажник рассказывает, что неоднократно видел случаи, когда из-за этого разрывало покрышку на ходу. Чаще всего это происходит в жару, когда давление в шинах выше, а резина перегрета.

Олег вспоминает одного клиента, у которого во время поездки на дачу с семьей заднее колесо разлетелось на куски. При осмотре выяснилось, что щебень был вдавлен в каждую ламель.

Как избежать опасности?

Чтобы обезопасить себя и автомобиль, после каждой поездки по гравию или разбитой дороге стоит проверять протектор шин. Камешки можно осторожно удалить с помощью отвертки или ножа, главное — не повредить резину. Не стоит медлить, ведь это вопрос не перфекционизма, а вашей безопасности на дороге.

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К слову, ранее сообщалось, что в Украине за использование шин во время неподходящего времени года и за шины с изношенным протектором предусмотрены штрафы в 340-680 грн. Более того, многие водители не знают, что неправильная установка покрышек также может привести к штрафам.