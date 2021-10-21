Канадцы представили первый прототип своего трехколесного электрокара

Автомобиль обещают сделать комфортным, безопасным и с передовыми технологиями.

Канадский производитель скутеров и велосипедов Daymak представил первый завершенный прототип его трехколесного электрокара Spiritus.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Компания Daymak объявила об этом автомобиле и совершенно новой линейке легких электрокаров (LEV) в начале этого года. Они выпустят ряд транспортных средств: от электрического велосипеда до электрического трехколесного автомобиля и даже летающей машины.

Их будущие продукты принесли более 1 млрд долларов потенциального дохода, а Spiritus имеет 25 000 предварительных заказов. Этот автомобиль получит две версии: Deluxe и Ultimate. Последняя даже будет добывать криптовалюту во время стоянки.

autoevolution.com

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Президент и изобретатель Daymak Альдо Байоччи разработал электромобиль так, чтобы удовлетворить потребность в быстрой транспортировке тех, кто не хочет иметь хлопот с владением легковым автомобилем.

Трехколесные автомобили, как правило, имеют плохую репутацию из-за проблем со стабильностью и безопасностью, управляемостью и не комфортностью. Spiritus должен изменить это с помощью надлежащих средств безопасности (подушки безопасности, усиленный кузов, трехточечные ремни безопасности), высокого качества сборки и места для двух людей и багажа.

Spiritus будет ездить без выбросов, что сделает владение им экономически эффективным, а еще он практически не требует технического обслуживания. Daymak пообещал, что он получит возможность автономного вождения, солнечные панели на крыше, ускорение, как у Tesla, и беспроводную зарядку.

Стоимость Deluxe Spiritus составит 20 000 долларов, тогда как версия Ultimate будет стоить около 149 000 долларов. Электрокар должен выйти в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Spiritus будет ездить, как картинг, и сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч за 1,8 секунды.

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