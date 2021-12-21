Канадцы презентовали интересный гибрид трицикла и электрокара

Автомобиль получил два новых типа кузова, которые должны заинтересовать покупателей.

Канадские инженеры из ElectraMeccanica представили новую версию трехколесного электрокара Solo. Они планируют представить свой автомобиль на выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

Три новых концепта – это первый рестайлинг, получивший представленный в 2016 году электромобиль. Об этом изготовитель сообщает на официальном сайте.

Самая главная "фишка" рестайлинга состоит в том, что после обновления в трицикл можно присоединить открытую и даже грузовую модификацию. Конечно, многие детали о новинке ElectraMeccanica не открывают, но известно, что в салоне электрокара появится приборная панель с обновленной графикой и новые более качественные сенсорные дисплеи. Также инженеры поработали над повышением комфорта, поэтому в одноместном исполнении добавили много разных опций.

Cargo-версия, которую канадцы показали еще в начале 2021 года, имеет задний грузовой отсек, объемом 1,1 квадратный метр. По замыслу создателей, такой электромобиль может пригодиться доставщикам пищи или разным курьерам.

drive2.ru

Для любителей кабриолетов компания показала Solo 02. Этот автомобиль выглядит очень необычно, но если учитывать, что авто имеет только одно сиденье, малый вес и электрический привод, то машина должна дарить своему владельцу только положительные эмоции.

Маленький электрокар после презентации в 2017 году стоил 18500 долларов (примерно 499 500 грн). Двигатель Solo выдает 57 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента. От одного заряда автомобиль может проехать 161 км, а до 96 км/ч он разгоняется за 12 секунд.

Напомним, что китайская компания Nio представила очередного "убийцу Tesla".