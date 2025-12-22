Каждая заправка А92 может сократить жизнь вашего двигателя: почему так происходит

Топливо

В Украине из-за роста цен на горючее украинские водители все чаще выбирают более экономный вариант и заправляют авто тем, что дешевле.

Об этом сообщает издание Экономические новости.

Киевский специалист Владимир Луценко объясняет, что безопасность такого решения зависит от типа двигателя. «Если у вас старая карбюраторная система — она спокойно „проглотит“ и 92-й, и 95-й без вреда для себя. А вот современные турбированные установки такой скупости не прощают. Для них низкооктановый бензин — это сознательная игра с огнем», — отмечает он.

Главная проблема заключается в детонационных процессах: А92 чаще вызывает самовозгорание топливной смеси внутри цилиндров. Современные авто оснащены электроникой, которая подстраивается под разное качество горючего, однако регулярное использование неподходящего бензина приводит к разрушению поршней, износу цилиндропоршневой группы и потере компрессии уже через несколько месяцев.

Вследствие этого двигатель начинает активно потреблять масло, появляется дым, а расход горючего растет. Что казалось экономией, быстро превращается в десятки тысяч гривен расходов на ремонт.

Мастера советуют не смешивать разные сорта бензина, особенно для новых авто или машин с турбонаддувом, а также не использовать старое горючее, которое долго хранилось в канистре. Своевременная замена топливных фильтров также помогает продлить ресурс двигателя.

Если производителем прописан А95 — именно его и стоит использовать. «Потому что железо, в отличие от маркетинговых отделов на АЗС, не знает, что такое „акция“», — заключает эксперт.

