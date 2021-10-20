Kia анонсировала выход новой версии популярного в Украине кроссовера

Автомобиль получит обновленный экстерьер и интерьер.

Kia анонсировала выход специальной версии кроссовера Sportage 2023 года для американского рынка, которая дебютирует 27 октября.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Опубликованное изображение модели рассказывает не очень много, но она должна подражать корейской версии, которая была представлена ​​в начале этого года. Это означает, что можно ожидать дизайн Opposites United, который является значительным отступлением от обычного Sportage.

Среди важнейших моментов — широкая решетка радиатора, на которой установлены дневные ходовые огни в форме бумеранга. Автомобиль также имеет спортивные линии, более привлекательную верхнюю часть и задние подъемные двери, которые заимствованы от электрического EV6. Ожидается, что могут выйти прочные и спортивные варианты X-Line и GT-Line.

carscoops.com

Также читайте Ждем на украинских дорогах: KIA рассекретила обновленную версию Sportage для европейского рынка

Некоторые из самых больших изменений состоятся в салоне, так как Sportage 2023 получит более современный и роскошный интерьер. Он должен иметь 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 12,3-дюймовую информационно-развлекательную систему. Вероятно, будут и передние сиденья с подогревом/вентиляцией, премиальная аудиосистема Harman Kardon и усовершенствованные системы помощи водителю, такие как Highway Driving Assist.

Двигатели в американских спецификациях остаются неподтвержденными, но международный вариант предлагает 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который развивает 178 л.с. и крутящий момент 264 Нм. Клиенты также могут выбрать гибридный вариант, который содержит вышеупомянутый агрегат, а также электродвигатель и литий-ионную батарею емкостью 1,49 кВт-час. Эта установка улучшает экономичность топлива, а также увеличивает мощность до 227 л.с.

carscoops.com

Kia предлагает и плагин-гибридный вариант, который имеет более мощный электродвигатель на 261 л.с. и литий-ионный аккумулятор на 13,8 кВт-час.

Непонятно, все ли три силовых агрегата будут предлагаться в США, но известно, что Sportage будет ездить на платформе N3, которая лежит в основе Carnival, K5 и Sorento. Модель также предложит адаптивную подвеску и новый Terrain Mode, который "автоматически регулирует параметры Sportage так, чтобы автомобиль реализовал оптимальную динамику движения для любых условий дороги и окружающей среды, включая снег, грязь и песок".

Ранее сообщалось, что Kia Sportage получил обновленную версию.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку