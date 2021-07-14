KIA Ceed третьего поколения представлена официально в полном составе

В Европе эта модель появится осенью 2021 года.

Компания KIA официально представила обновленные версии семейства Ceed третьего поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Рестайлингу подверглись хэтчбек, универсал и шутинг-брейк ProCeed, а XCeed обновится позже. Автомобили получили более свежий дизайн с пересмотренным передком и новым логотипом без овала, немного изменились внутри, а также получили новые опции и более современное оборудование.

Так, автомобиль щеголяет новой облицовкой радиатора "нос тигра" с большими "ноздрями", другими бамперами, а воздухозаборники в бампере соединены с колесными арками декоративными вставками. Полностью светодиодные фары со стреловидной графикой также новые и включают "противотуманки".

Press Office KIA

Отметим, что третье поколение Ceed, которое дебютировала в 2018 году, является очень важной для KIA — на модели этого семейства приходится 28% всех продаж марки в Европе.

Все модели "обуты" в легкосплавные диски с новым дизайном размерностью 17 или 18 дюймов, а для кузова доступны четыре новых цвета. Особое внимание уделили версиями GT-Line и GT, которые теперь выделяются задними фонарями с рисунком из 48 элементов, напоминающих по форме пчелиные соты. Покупатели всего смогут выбирать автомобили KIA Ceed с 13 цветов кузова.

В интерьере также появились новые цвета и материалы отделки. Цифровая панель состоит из 12,3-дюймовой шкалы приборов с новой графикой и 10,25-дюймового сенсорного экрана по центру, который поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. В списке опций есть двухзонный климат-контроль, аудиосистема JBL Premium, подогрев передних и задних сидений, электропривод двери багажника и панорамная крыша. В арсенале новинки — многочисленные электронные помощники, включая адаптивный круиз-контроль, систему содержания в полосе и систему экстренного торможения.

Press Office KIA

Обновленное семейство предлагается с широким ассортиментом силовых агрегатов, включая различные гибридные варианты, бензиновые, дизельные и версии с ГБО. Открывает линейку 3-цилиндровый 118-сильный 1-литровый турбомотор с 48-вольтовой стартер-генератором и роботизированной КП с двумя сцеплениями. Далее следует 1,5-литровый мотор с турбонаддувом мощностью 160 л.с., а для версии GT предназначен 1,6-литровый 204-сильный двигатель.

Дизельная версия 1.6 CRDi мощностью 136 л.с. также обеспечена 48-вольтовый стартер-генератором. Версия с ГБО использует 1-литровый 3-цилиндровый мотор. А у гибридного PHEV под капотом располагается атмосферный двигатель 1.6 GDI, электромотор и 6-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Суммарная мощность такой версии 141 л.с. Благодаря батареи на 8,9 кВтч на электротяге автомобиль способен преодолеть до 58 км.

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Появление KIA Ceed третьего поколения на рынке Европы состоится осенью 2021 года. Добавим, что на украинском рынке актуальная модель KIA Ceed доступна по цене от 452 900 грн. Речь идет о хэтчбеке с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией.

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